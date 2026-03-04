Henri Bontenbal komt zaterdag naar Groningen

Foto: European People's Party - EPP, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=164573634

Fractievoorzitter Henri Bontenbal van het CDA in de Tweede Kamer komt zaterdag 7 maart naar Groningen. Dat heeft het CDA woensdag bekendgemaakt.

“Bontenbal brengt een bezoek aan de gemeente vanwege de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen”, laat de partij weten. “Hij heeft die dag een programma in de stad waarbij Bontenbal in gesprek gaat met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De gesprekken zullen gaan over lokale thema’s.” Tussen 11.40 en 12.40 uur loopt de fractievoorzitter door de binnenstad, vanaf de Grote Markt richting de Vismarkt. “Hij zal dan ook in gesprek gaan met inwoners.”

Bontenbal zit sinds 2021 voor het CDA in de Tweede Kamer. In september 2023 volgde hij Pieter Heerma op als fractievoorzitter van de partij. De gemeenteraadsverkiezingen vinden over twee weken plaats. Het CDA in de gemeente heeft op dit moment in de raad twee zetels.