Hele weekend hinder mogelijk op zuidelijke ringweg: Rijkswaterstaat gaat alle gevelplaten controleren

Rijkswaterstaat begint vrijdagavond om 20.00 uur met de inspectie van alle gevelbekleding op de zuidelijke ring van Groningen. De wegbeheerder van de ringweg kijkt komend weekend alle gevelpanelen met steenstrip na, omdat er aanvullend onderzoek nodig is naar de bevestiging van de panelen.

Volgens Rijkswaterstaat laten de eerste onderzoeksresultaten zien dat de gevelbekleding langs de zuidelijke ringweg over het algemeen goed bevestigd lijkt en is er op dit moment geen directe aanwijzing voor gevaar voor weggebruikers of de omgeving.

Het probleem met de steenstrips die de viaducten van de zuidelijke ringweg bekleden, kwam woensdag aan het licht nadat een paneel van de Julianabrug in het Noord-Willemskanaal viel. Dat vallende paneel miste een aantal roeiers op een haar na. Bij de Julianabrug zijn donderdag al aanvullende inspecties uitgevoerd. Tijdens deze inspecties bleek dat meerdere gevelplaten instabiel waren.

Die zijn donderdagavond en vrijdag verwijderd. Vanwege de werkzaamheden werden de Brailleweg en de fietspaden onder de brug daarom afgesloten. Alle mogelijk gevaarlijke panelen zijn inmiddels verwijderd en zowel het autoverkeer als fietsers kunnen weer door de tunnel.

Alle bouwsels met gevelbeplating nagekeken

Maar het onderzoek wordt wel groter: alle gevelbekleding van kunstwerken (viaducten, tunnels en andere bouwwerken) langs de ringweg wordt systematisch onderzocht, aldus Rijkswaterstaat. Ook wordt de bevestigingsmethode nader bekeken en worden er, waar nodig, direct aanvullende maatregelen getroffen. Dat is nodig om ‘de veiligheid van weggebruikers en de omgeving blijvend en volledig te waarborgen’, aldus Rijkswaterstaat.

De inspecties gaan het hele weekend door, ook in de late uren. Vrijdagavond begint de inspectie om 20.00 uur en die kan tot maandagochtend 05.00 uur verkeershinder en stremmingen veroorzaken op de Ring Zuid. Met tekstkarren worden komend weekend de omleidingsroutes aangegeven.