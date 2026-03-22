‘Heel Holland Zoekt’ in Forum Groningen levert televisieschatten op: “We zoeken nog naar ‘Ja zuster, nee zuster'”

Het bezoek van ‘Heel Holland Zoekt’ van Beeld & Geluid in Hilversum heeft zaterdag in Forum Groningen verschillende beeldschatten opgeleverd. Dat vertelt Dennis de Bruin van Beeld & Geluid.

Dennis, ‘Heel Holland Zoekt’, wat is dat voor actie?

“We rijden deze periode met een bus door het land. De afgelopen weken hebben we Eindhoven en Den Helder al bezocht. Nu waren we met onze bus in Groningen. Waar het om draait, is dat televisie dit jaar haar 75-jarig jubileum viert. In het kader daarvan zijn we op zoek naar verborgen televisieschatten. Voor deze actie hebben we verschillende ambassadeurs aan ons verbonden. Hila Noorzai bijvoorbeeld, maar ook Robert ten Brink en Irene Moors. Mevrouw Moors was gisteren in een speciale touringcar in Groningen om die zoektocht aan te gaan.”

Want Beeld & Geluid beschikt over heel veel archiefmateriaal, maar jullie hebben niet alles…

“Er wordt 75 jaar televisie gemaakt. In de laatste dertig, veertig jaar zien we dat het veel makkelijker is geworden om videomateriaal op te slaan. Doordat de middelen daarvoor steeds eenvoudiger worden. Alles wat tegenwoordig bijvoorbeeld wordt uitgezonden, stroomt digitaal bij ons binnen. Maar vroeger was dat veel lastiger. Uitzendingen werden bijvoorbeeld wel opgenomen, maar dit werd gedaan op videobanden. Deze banden werden ook wel eens gewist. Of er werd een ander programma overheen opgenomen. We hebben gewoon niet alles. En met deze zoekactie proberen we ons archief zo compleet mogelijk te krijgen.”

Kun je voorbeelden noemen van wat jullie bijvoorbeeld missen?

“Een goed voorbeeld is de komische televisieserie Ja zuster, nee zuster. Geschreven door Annie M.G. Schmidt met muziek van Harry Bannink. De serie is van september 1966 tot september 1968 uitgezonden door de VARA. Eigenlijk hebben we hier maar heel weinig van. Maar ook het Jeugdjournaal. Dit programma wordt sinds 1981 uitgezonden. Maar de eerste twee jaren ontbraken in ons archief. Ontbraken, zeg ik nadrukkelijk, want naar aanleiding van deze actie nam de voormalig eindredacteur van het programma contact met ons op, en hij vertelde dat hij die opnames thuis had liggen. Hij heeft ze aan ons geschonken. Daar zijn we ontzettend blij mee. Maar we zoeken bijvoorbeeld ook uitzendingen van de Soundmixshow van Henny Huisman.”

Hoe is de actie in Groningen gisteren verlopen?

“Van tevoren was dit wel de locatie waar we erg naar uitkeken. Vooraf hebben we contact gezocht met Forum Groningen en we hebben toen gevraagd wat een gemiddelde zaterdag nu qua bezoekers trekt. Dat bleek om heel veel mensen te gaan: vooral omdat het Forum een hele interessante plek is om te vertoeven, omdat er van alles gebeurt. Wij hebben daarom gisteren zevenhonderd mensen mogen verwelkomen. Daar zijn we ontzettend blij mee.”

Wat heeft het opgeleverd?

“Van tevoren wisten we deels wat de dag zou gaan brengen. Er zijn bijvoorbeeld objecten van het voormalige Showbiz City in Aalsmeer aangeboden, een beautycase van de Postcode Loterij Recordshow uit 1996 en ook opnames van de Soundmixshow. Deze mensen hadden zich van tevoren gemeld. Zij zijn gisteren in gesprek gegaan met Irene Moors om hun persoonlijke verhaal te delen. Maar op zo’n dag komen er ook verrassingen voorbij. Mensen die van de actie gehoord hebben, zijn gaan sneupen op zolder en met hun vondsten naar het Forum gekomen. Wat daar tussenzit, daar kan ik nog niks over vertellen. Onze experts gaan dit bekijken en beoordelen. Wel kan ik zeggen dat we terugkijken op een hele mooie en leuke dag. We zijn ook heel hartelijk ontvangen.”

Wat gaat er met de vondsten gebeuren?

“We hebben de komende periode nog twee roadshows waarbij we Arnhem en Hilversum bezoeken. Vanaf 24 april, dat is de dag dat voor een groot deel van het land de meivakantie begint, zijn de giften te zien op een gratis expositie bij ons in Beeld & Geluid in Hilversum. Deze expositie vindt plaats in het voorportaal van ons gebouw. Daardoor kunnen we het ook gratis aanbieden. Uiteraard hopen we natuurlijk dat mensen dat bezoek combineren met het bekijken van de rest van ons museum.”

Nu is het wellicht niet voor iedereen mogelijk om Hilversum te bezoeken. Nu jullie de contacten hebben met bijvoorbeeld Forum Groningen, zijn jullie ook van plan om 75 jaar televisie naar deze locaties te halen?

“Dat vind ik een interessante vraag. Daar hebben we nog niet echt over nagedacht. Ons voornaamste doel is om ons te focussen op onze eigen locatie. Maar ergens is het wel een leuk idee. We gaan hier sowieso over nadenken over wat we hiermee kunnen. Wat overigens wel leuk is om te vertellen: vanaf 26 mei is al het beeldmateriaal uit ons archief online beschikbaar in onze digitale schatkamer. Nu heb je NPO Start waarbij je programma’s tot een bepaalde periode terug kunt bekijken, maar in onze schatkamer kun je straks echt gaan grasduinen. En kun je dus bijvoorbeeld programma’s uit je jeugdjaren terugkijken.”

Stel nu dat mensen dit artikel lezen en denken: ik heb deze actie in Forum Groningen helemaal gemist…

“Dan is er niets aan de hand. Wij hebben onze website waar mensen zich met hun schatten tot sowieso 30 maart nog kunnen melden. Maar ook daarna is het mogelijk. Dus heb je videobanden op zolder liggen met historisch televisiemateriaal, bijvoorbeeld met opnames van Ja zuster, nee zuster, dan ben je van harte welkom om via onze website contact op te nemen.”