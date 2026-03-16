Havermelkelite, zero-emissiezones en fouilleren: felle discussies tijdens Gronings verkiezingsdebat

In Forum Groningen vond maandagavond het slotdebat plaats in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. Lijsttrekkers van verschillende Groningse partijen gingen met elkaar in debat over thema’s die spelen in de stad, zoals wonen, inspraak, de veiligheid in het uitgaansgebied en de vraag of de binnenstad autoluw moet worden.

Alle partijen die momenteel in de gemeenteraad van Groningen zitten deden mee aan het debat: GroenLinks-PvdA, D66, Partij voor de Dieren, Stadspartij 100% voor Groningen, SP, VVD, Student & Stad, ChristenUnie, CDA, Partij voor het Noorden en PVV. Het debat stond onder leiding van presentatoren Eva Hulscher en Wouter Holsappel.

Minder regels om meer te kunnen bouwen

De avond begon met een debat over woningbouw. De eerste stelling luidde: ”De gemeente minder regels moet hanteren om sneller meer woningen te kunnen bouwen.”

VVD-lijsttrekker Rik Heiner sprak zich duidelijk uit vóór de stelling. Volgens hem heeft Groningen de afgelopen jaren meerdere keren de woningbouwdoelen niet gehaald en moet het proces daarom eenvoudiger worden gemaakt. Minder regels zouden volgens hem helpen om projecten sneller van de grond te krijgen.

Ook andere partijen steunden de stelling. Student & Stad en D66 pleitten bijvoorbeeld voor het afschaffen of verruimen van het zogenoemde samenwoonverbod, waarbij momenteel maximaal twee volwassenen samen in één woning mogen wonen. Volgens deze partijen zou het mogelijk moeten zijn om met meer volwassenen een woning te delen, zodat woonruimte efficiënter wordt gebruikt.

Het CDA sloot zich eveneens aan bij de partijen die minder regels willen. Volgens de partij zijn woningbouwdoelen de afgelopen jaren herhaaldelijk niet gehaald en is het daarom tijd om obstakels weg te nemen.

GroenLinks-PvdA en de SP waren juist tegen het versoepelen van regels. Wethouder wonen Rik van Niejenhuis (GroenLinks-PvdA) benadrukte dat regels zorgen voor duidelijke kaders waar zowel bewoners als ontwikkelaars baat bij hebben. Volgens hem kunnen de benodigde aantallen woningen worden gehaald door grote gebiedsontwikkelingen die al gepland staan.

De SP waarschuwde dat minder regels ertoe kan leiden dat projectontwikkelaars meer ruimte krijgen, terwijl woningen mogelijk minder betaalbaar worden voor inwoners van Groningen.

Tijdens het debat liep de discussie tussen de partijen soms hoog op. Zo wezen partijen uit de oppositie erop dat eerdere woningbouwdoelen volgens hen niet zijn gehaald, terwijl coalitiepartijen juist benadrukten dat er momenteel veel projecten in voorbereiding zijn en dat het tempo de komende jaren omhoog moet.

Het CDA pleitte daarnaast voor meer seniorenwoningen om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Ook zou volgens de partij meer gebouwd moeten worden in de dorpen binnen de gemeente Groningen.

Minder ruimte voor auto’s

Het tweede onderwerp van de avond ging over de bereikbaarheid van de stad. De stelling luidde: ”Het is goed dat er steeds minder ruimte komt voor auto’s in Groningen.”

De partijen GroenLinks-PvdA, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie steunden de stelling. Volgens hen neemt de auto momenteel veel ruimte in beslag in de stad. Door meer ruimte te maken voor groen, fietsers en voetgangers kan de stad leefbaarder worden.

De Partij voor de Dieren benadrukte dat minder auto’s ook voordelen heeft voor de gezondheid van inwoners en voor de luchtkwaliteit. GroenLinks-PvdA maakte daarnaast een onderscheid tussen stad en ommeland: in de binnenstad kan volgens de partij minder ruimte voor auto’s worden gemaakt, terwijl de auto in dorpen vaak noodzakelijk blijft.

Tegenstanders van de stelling, waaronder het CDA en de PVV, waarschuwden juist voor de gevolgen voor inwoners en ondernemers. CDA-lijsttrekker Jalt de Haan uitte stevige kritiek op het beleid van de huidige coalitie. Volgens hem zijn veel maatregelen te ideologisch ingestoken.

Hij verwees daarbij naar de uitbreiding van betaald parkeren in wijken zoals Hoornsemeer. “Het idealisme aan de overkant is mooi, maar uiteindelijk zitten Groningers te wachten op realisme,” stelde De Haan, kijkend naar de partijen die voor stemden. Volgens hem heeft de recente uitbreiding van betaald parkeren geleid tot veel onvrede onder bewoners en zelfs duizenden boetes. De CDA’er vindt dat het huidige beleid de verbinding tussen mensen in de stad juist moeilijker maakt.

Ook de PVV uitte kritiek op het autoluwe beleid van de gemeente. Volgens lijsttrekker Kelly Blauw wordt de auto steeds verder uit de stad gedrukt. “De auto wordt uit de gemeente weggepest. Dit wordt een stad voor de havermelkelite en de bakfietselite,” stelde ze.

De discussie liep verder op toen het onderwerp verschoof naar ondernemers en maatregelen zoals de zero-emissiezone. Tegenstanders vrezen dat deze maatregelen ondernemers en marktlieden benadelen, terwijl voorstanders stellen dat ze nodig zijn om de stad veiliger, groener en leefbaarder te maken.

Kelly Blauw ging ook hier stevig op in. Volgens haar wordt er te weinig rekening gehouden met ondernemers en evenementenorganisaties. “De zero-emissiezone: niemand wil dat. En wat dacht je van de kermisexploitanten? Hoe moeten die straks het reuzenrad vervoeren? Met de bakfiets?”

Veiligheid in het uitgaansgebied

Het derde debatonderwerp ging over veiligheid in het uitgaansgebied. De stelling luidde: ”Preventief fouilleren moet mogelijk worden om het uitgaansgebied veiliger te maken.”

Stadspartij 100% voor Groningen en de VVD waren voorstander van deze maatregel. Volgens hen staat de veiligheid in het uitgaansgebied onder druk en kan preventief fouilleren helpen om wapens uit het nachtleven te houden.

Student & Stad en de Partij voor de Dieren waren tegen de stelling. Student & Stad vindt dat er eerst andere maatregelen moeten worden ingezet om het uitgaansgebied veiliger te maken, zoals betere verlichting, meer toezicht en initiatieven zoals horecastewards of zogeheten ‘floor angels’.

De Partij voor de Dieren legt de nadruk op een andere aanpak. Volgens Janette Bosma is preventief fouilleren een te simpele oplossing voor een complex probleem. “We zien hier partijen die preventief fouilleren zien als een makkelijke oplossing voor een heel complex probleem. We moeten het bij de kern aanpakken en ervoor zorgen dat mensen überhaupt niet in het criminele circuit terechtkomen.”

Ook de Partij voor het Noorden sprak zich tegen de maatregel uit. Volgens lijsttrekker Leendert van der Laan zou preventief fouilleren veel politiecapaciteit kosten, terwijl die capaciteit nu al beperkt is. De partij pleit daarom voor andere maatregelen, zoals het inzetten van gebiedsverboden.

Inspraak van inwoners

Het laatste thema van de avond ging over inspraak. De stelling luidde: ”De gemeente heeft de afgelopen vier jaar te weinig naar inwoners heeft geluisterd.”

Opvallend genoeg waren alle partijen die meededen aan dit debat het met deze stelling eens, ook partijen die deel uitmaken van de huidige coalitie. Zij erkenden dat inspraak beter kan worden georganiseerd.

De ChristenUnie gaf aan dat het Groningse model waarbij inwoners kunnen meedenken waardevol is, maar dat het in de praktijk beter uitgevoerd moet worden. De SP stelde dat inspraak soms goed verloopt, maar dat politici vooral ook zelf actief de wijken in moeten gaan om met inwoners in gesprek te blijven.

Oppositiepartijen waren kritischer. Volgens Stadspartij 100% voor Groningen voelen veel inwoners zich niet gehoord door de gemeente. De PVV stelde dat inspraak volgens hen vaak slechts symbolisch is en pleitte voor een bindend referendum, zodat inwoners directer invloed kunnen uitoefenen op besluiten.

D66 pleitte voor het eerder betrekken van bewoners bij plannen, zodat inwoners niet pas worden geïnformeerd wanneer beslissingen al grotendeels vastliggen. Daarnaast werden verschillende ideeën genoemd om inspraak te verbeteren, zoals burgerberaden, dorpsvisies of een wethouder die specifiek verantwoordelijk is voor participatie.