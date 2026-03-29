Hartwerk Festival Korrewegwijk smaakt naar meer: “Nooit verwacht dat er zoveel mensen zouden komen” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Het Hartwerk Festival dat zaterdag plaatsvond ter gelegenheid van de vernieuwing van de Floresstraat en het Floresplein smaakt naar meer. Dat zegt Marieke Hollemans, die het festival samen met Lisa Bosma van de gemeente en Kirsten Smit van Dura Vermeer organiseerde.

“We hadden niet verwacht dat er zoveel mensen op af zouden komen”, vertelt Hollemans enthousiast. “We kunnen echt spreken van een groot succes.” Vooral tussen 15.00 en 18.00 uur was het een drukte van belang op het plein. Bij de moskee waren de Turkse hapjes niet aan te slepen. “Er was zoveel belangstelling voor dat er gaandeweg het programma extra hapjes bijgehaald moesten worden. Ik heb me laten vertellen dat er vijftien personen in de keuken constant bezig waren om het deeg voor te bereiden. Maar ook de andere activiteiten, zoals het schminken en de ijscoverkoop, werden druk bezocht. Er heerste een hele prettige festivalsfeer.”

Wijk bedanken

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de herinrichting van het gebied, al zijn de werkzaamheden nog niet helemaal klaar. De vorst van de afgelopen periode heeft voor enige vertraging gezorgd. Omdat buurtbewoners actief hebben meegedacht over de ontwikkeling van hun straat, ontstond het idee om hen met een festival te bedanken. “Als je aan het werk gaat in een gebied, zorgt dat voor overlast. Zo ontstond het idee om iets terug te doen. Hoewel het werk nog niet af is, wilden we het nu toch laten plaatsvinden. Binnenkort wordt begonnen met de herinrichting van de Korreweg, waardoor de Floresstraat en het Floresplein een belangrijke route voor hulpdiensten worden en niet meer afgesloten kunnen worden. Daarom zeiden we: we doen het nu alvast.”

Het festival trok veel belangstelling. Foto: Rieks Oijnhausen

Het festival werd om 15.10 uur officieel afgetrapt door wethouder Carine Bloemhoff (GroenLinks-PvdA), gedeputeerde Pascal Roemers (PvdA) en de directie van Dura Vermeer. “Dat lijkt misschien een beetje een gek tijdstip”, zegt Hollemans. “Maar het festival begon om 15.00 uur. De gedachte was dat er door de muziek en activiteiten al wat bezoekers aanwezig zouden zijn op het moment dat de wethouder en de gedeputeerde gingen spreken. Achteraf hadden we dit ook best om 15.00 uur kunnen doen, want het was veel drukker dan we vooraf bedacht hadden.” De openingshandeling bestond uit het schrijven van een boodschap op een rioolbuis die binnenkort een plek krijgt verderop in de wijk.

Kunst en cultuur uit de wijk

Tijdens het festival was er livemuziek van bands uit de wijk en een buurbazaar met handgemaakte creaties van bewoners. Kinderen konden zich uitleven met straattheater, workshops, een springkussen en een grote knikkerbaan. Ook werden er twee bijzondere buurtprojecten gepresenteerd. Zo werd er een palenroute geopend: een kleurrijke kunstroute van zestig palen, gemaakt door kinderen uit de wijk onder begeleiding van kunstenaar Harm Tuyn. Daarnaast werd bij de ingang van speeltuin DIB een grote muurschildering onthuld door Sam Billen, die verbonden is aan Treepack.

Daarnaast was er een bijzonder moment voor Loek Veldt. “Veldt zet zich al vijftig jaar in voor de wijk. En dat blijft hij ook doen. Zijn werk is ontzettend waardevol. Daarom hebben we hem gisteren in het zonnetje gezet. Dat hebben we gedaan door hem een certificaat uit te reiken.”

Bands en artiesten uit de wijk traden op. Foto: Joris van Tweel

Volgend jaar weer?

De vraag of het festival een vervolg krijgt, hoorde Hollemans zaterdag veelvuldig. “Als het aan mij ligt, zeg ik: doen. Het is voor de buurt waardevol dat er een plek is waar inwoners elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten, zeker met de vele verschillende culturen in deze wijk. In het verleden zijn er vaker initiatieven geweest die niet altijd aansloegen, maar nu hebben we waarschijnlijk een recept gevonden waarbij het lukt om heel veel verschillende mensen bij elkaar te brengen. De mensen van de moskee waren ook superenthousiast; zij staan er echt voor open om vaker samen op te trekken.”

Voor Marieke Hollemans zelf was dit festival echter de kers op de taart. “Ik stop op het hoogtepunt. De afgelopen zes jaar heb ik mij sterk gemaakt om van deze herinrichting een succes te maken, maar ik vertrek binnenkort met mijn gezin naar het buitenland. Ik hoop echt dat ik het stokje over kan dragen en dat er mensen opstaan die dit willen blijven dragen. De wijk verdient zo’n festival, want het brengt de mensen echt dichter bij elkaar.”