Haren zaterdag in het teken van Halve Marathon

Foto: Rieks Oijnhausen

In Haren vindt zaterdag de 41ste editie plaats van de RunX Halve Marathon van Haren. De populaire hardloopwedstrijd is volledig uitverkocht; de limiet van tweeduizend deelnemers werd al binnen een half uur na de start van de voorverkoop bereikt.

Het evenement wordt georganiseerd door atletiekvereniging ATC’75. De hoofdafstand is de halve marathon van 21,1 kilometer, maar het programma is breder dan alleen deze afstand. Zo kunnen deelnemers ook van start gaan op de OnnerRonde (10 kilometer), de recreantenloop van 5 kilometer en is er een speciaal programma voor framerunners met afstanden van 1 mijl en 5 kilometer.

Weergoden

De afgelopen jaren was het organiseren van de wedstrijd niet altijd vanzelfsprekend. Na de coronacrisis leek in 2023 alles klaar voor de start, maar zorgde plotselinge opvriezing op het laatste moment voor een streep door het evenement. Door de gladheid was de veiligheid van de lopers niet langer te garanderen. Dit jaar hoeft de organisatie daar niet voor te vrezen: de weergoden zijn de lopers en de vrijwilligers goed gezind met goede hardloopomstandigheden.

Route door de natuur

De wedstrijden zijn geliefd vanwege het fraaie parcours door het Hondsruglandschap, het Noordlaarderbos en natuurgebied de Vijftig Bunder. De lopers op de halve marathon gaan om 11.00 uur van start op industrieterrein Felland-Zuid. De finish van alle afstanden vindt plaats bij sporthal Scharlakenhof.

De organisatie komt nog wel met een laatste bericht. Naar alle waarschijnlijkheid werkt het pinapparaat niet in de sporthal: “Neem voldoende contant geld mee om consumpties te kunnen kopen”, laat de organisatie weten.