Haren Doet organiseert verkiezingsdebat in bibliotheek: “Moeten we woningen bouwen in de groene long?”

Presentatoren Heleanne Lammerts en Kevin van der Laan leiden komende zaterdag een verkiezingsdebat dat in het teken staat van Haren. Foto: ingezonden

Moeten er woningen gebouwd worden in de ‘groene long’ tussen Haren en de stad? En hoe kan overlast door jongeren voorkomen worden? Het zijn prangende vragen die aanstaande zaterdag voorbij kunnen komen tijdens het verkiezingsdebat van Haren Doet, een radioprogramma dat elke zaterdag op OOG is te horen. Een gesprek met presentator Kevin van der Laan.

Kevin, wanneer ontstond het idee voor dit specifieke debat?

“De gemeenteraadsverkiezingen zijn al geruime tijd onderwerp van gesprek binnen OOG. Naar aanleiding van die interne discussies vroegen Heleanne Lammerts, met wie ik het programma samen maak, en ik ons af of wij niet iets specifieks voor Haren konden betekenen. Het radioprogramma Haren Doet richt zich namelijk specifiek op Haren, Noordlaren, Onnen en Glimmen. In de oude gemeente Haren scoorden de verkiezingen altijd erg goed, met opkomstcijfers boven de tachtig procent. Bij de Tweede Kamerverkiezingen daarentegen lagen de opkomstcijfers lager. Hoe die verhoudingen nu zijn, dat weten we niet precies; sinds de herindeling mag je als Harenaar immers overal in de gemeente stemmen. En ook andersom is mogelijk, dat je vanuit de stad in Haren stemt. Maar juist vanuit die betrokkenheid vonden we dat we hier aandacht aan moesten besteden.”

Jullie strijken voor dit debat neer in de bibliotheek in het Forum Haren…

“Dat klopt. Na een brainstormsessie hadden we twee locaties op het oog. Toevallig was de locatiecoördinator van de bibliotheek onlangs te gast in onze uitzending. We hebben de stoute schoenen aangetrokken en gevraagd of zij openstonden voor een debat op hun locatie. Dat bleek razendsnel geregeld; ze waren direct enthousiast. We hebben het echt ervaren als een warm bad. De bieb leent zich er uitstekend voor omdat zo’n plek verschillende mensen samenbrengt. Bovendien is het een vertrouwde plek voor talkshows en debatten: die vinden er namelijk vaker plaats.”

Hoe gaat de uitzending er precies uitzien?

“Wat we normaal in onze uitzending doen, gaat deze zaterdag helemaal over de kop. In de twee uur die we hebben, behandelen we vier thema’s met elk twee stellingen. In totaal schuiven er zes kandidaten aan. We hebben gezocht naar een evenwichtig geheel tussen links en rechts, en tussen coalitie en oppositie. Aan alle partijen hebben we gevraagd om een kandidaat te sturen uit de oude gemeente Haren. Zo verwelkomen we Tiemen Sturm (CDA), Cassandra Hensen (VVD), Lucas Oldenburger (GroenLinks-PvdA), Eelco Eikenaar (SP) en Djurre Fijen (Partij voor de Dieren). Ook Peter Rebergen uit Ten Boer, lijsttrekker van de ChristenUnie, sluit aan. Ik moet daarbij wel zeggen dat er ook partijen zijn die niet op onze uitnodiging gereageerd hebben. Dus daarom hebben we uiteindelijk gekozen voor deze samenstelling.”

Welke thema’s komen aan bod?

“Dat hebben we niet zelf besloten, maar onze luisteraars. Via sociale media kon men aangeven wat de belangrijkste onderwerpen zijn. Daar sprongen groen, wonen, natuur en jeugd eruit. Wonen is echt een uitschieter: van het woningtekort tot de sociale huur en de toekomst van de Biotoop. Veel van de huidige woningbouw is nog besloten door de oude raad van Haren. Maar die projecten zijn inmiddels allemaal zo goed als afgerond. Dus hoe nu verder? Een stelling zou zomaar kunnen zijn: mag woningbouw ten koste gaan van het groen? Gaan we de groene long volbouwen?”

Waarom is een debat specifiek over Haren zo hard nodig?

“Kijk, de gemeente telt 220.000 inwoners, waarvan er 190.000 in de stad wonen. Haren en Ten Boer vertegenwoordigen in zetels maar een klein geluid. Maar dat geluid mag niet vervagen. De onderwerpen die hier in deze dorpen spelen, zijn wezenlijk anders dan in de stad. Neem de ‘stadse bouw’ die ik steeds vaker in Haren zie verschijnen. Wat bedoel ik daarmee? Haren had altijd eigen straatnaambordjes en eigen straatmeubilair; nu zie je steeds meer dezelfde standaard dingen van de stad er terug. Haren is geen Groningen. De eigenheid en de sentimenten die daarachter schuilen, moeten hoorbaar blijven.”

Er schuiven doorgewinterde politici aan, maar ook kandidaten met minder debatervaring. Hoe bewaak je het evenwicht?

“Met die vraag hebben we zeker geworsteld. Hoe voorkom je dat een ervaren wethouder iemand overklast die voor het eerst debatteert? We hebben de partijen daarom willekeurig via lootjes aan de thema’s gekoppeld. Tijdens de uitzending introduceert Heleanne de kandidaten en de onderwerpen, waarna ik de debatten leid. Voor elke stelling trekken we strikt acht minuten uit. Er loopt een aftelklok mee en ik beheer de techniek, dus ik kan heel ‘fair’ bepalen welke microfoon openstaat. En dat wil ik ook echt heel netjes doen. Iedereen krijgt de kans om in alle rust zijn of haar standpunt uit te leggen.”

Je klinkt ontzettend enthousiast…

“Ik heb er ook heel veel zin in! Het is een nieuwe uitdaging voor ons. We zijn momenteel volop in de voorbereiding: we lezen de programma’s, leren de kandidaten kennen en houden het laatste nieuws uit Haren nauwlettend in de gaten om op de actualiteit in te kunnen spelen. Stel dat er deze dagen iets gebeurt wat relevant mee is, dan kunnen we dat meenemen in het debat.”

Haren FM organiseerde vroeger ook debatten. Is dit een voortzetting van die traditie?

“Ons programma, toen het nog op Haren FM werd uitgezonden, heeft zich hier nooit op gericht. Maar het klopt wel dat de omroep dat wel deed. Dat gebeurde toen altijd aan een grote koffietafel in de studio. In die tijd waren er acht of negen partijen die in Haren meededen; nu zijn het er vijftien. Iedereen uitnodigen is voor een radioprogramma simpelweg niet te doen als je het overzichtelijk wilt houden. Je wilt de luisteraar niet na twee uur achterlaten met het gevoel dat ze door een vrachtwagen zijn overreden. Wat je doet, moet van meerwaarde zijn.”

Is er ook plek voor publiek?

“Zeker, mensen zijn welkom, al is de ruimte in de bibliotheek beperkt. Voor de uitzending plaatsen we een tafel waar de gasten aan komen te zitten. Daarmee is de ruimte voor publiek wat beperkt. Voor wie er niet fysiek bij kan zijn: het wordt live uitgezonden via OOG Radio, zowel in de ether als via internet. Uiteindelijk hopen we dat de kiezers er iets aan hebben bij hun definitieve keuze.”

De verkiezingsuitzending van Haren Doet is te beluisteren op zaterdag 14 maart tussen 11.00 en 13.00 uur.