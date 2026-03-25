Harddrugs, tienduizenden euro’s en tien kilo hennep gevonden na politiecontrole in centrum

Foto: Politie Groningen Centrum via Instagram (bewerkt)

De politie in het centrum van Groningen heeft een flinke lading drugs en geld inbeslaggenomen, nadat agenten dinsdagavond een voertuig controleerden.

Volgens de dienst kwamen de eerste drugs en cash al uit de auto tijdens de controle. Dat was voor de dienst aanleiding om een woning te doorzoeken.

Daar troffen agenten nog meer soft- en harddrugs aan, naast een grote hoeveelheid contant geld. In totaal werden bijna tien kilo aan hennep, drienhonderd gram harddrugs en tienduizenden euro’s inbeslaggenomen.