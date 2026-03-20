Hanze-student Bas Jan van Duinen wint eerste Hanze Inclusie AwardHij ontvangt een bedrag van 1000 euro.

In de aanloop naar de Internationale Dag tegen Discriminatie en Racisme op 21 maart heeft de Hanze afgelopen donderdag de eerste Hanze Inclusie Award uitgereikt. Winnaar is student Bas Jan van Duinen, die statushouders begeleidt.

Van Duinen studeert Social Work en begeleidt al twee jaar statushouders bij hun studie en dagelijks leven. Hij is buddy binnen het Grotius-programma, dat statushouders helpt hun weg te vinden in het Nederlandse onderwijs. Ook moedigt hij andere studenten aan om zich als buddy aan te melden. Volgens de jury laat Van Duinen zien hoe persoonlijke inzet en verantwoordelijkheid bijdragen aan een sterkere en inclusieve gemeenschap.

Naast de hoofdprijs zijn er ook aanmoedigingsprijzen van 250 euro uitgereikt aan Zoey Hoiting en Noémia Sangu. Zoey wordt beloond voor haar bijdrage aan een inclusieve sfeer binnen haar opleidingen. Noémia krijgt de prijs voor haar werk rond etnische bias op de werkvloer. De medewerkersprijs van 750 euro gaat naar docent John Lopez. Hij ontwikkelde onderwijs waarin studenten nadenken over inclusiviteit en representatie in game design. Daarnaast kreeg docent Dilara Figengül een extra aanmoedigingsprijs van 250 euro voor haar inzet voor bewustwording en het geven van ruimte aan minder gehoorde stemmen.

Met de award wil de Hanze studenten en medewerkers belonen die zich inzetten voor een inclusieve en veilige omgeving.