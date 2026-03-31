Hanze-docent grijpt net naast titel Docent van het Jaar, maar krijgt wel 25.000 euro om onderwijs verder te verbeteren

Hinke van der Werf greep maandagavond net naast de titel van ‘Docent van het Jaar’ van het Interstedelijk Studenten Overleg. Maar de docent verpleegkunde aan de Hanze krijgt wel een beurs van 25.000 euro om het onderwijs verder te verbeteren.

Anneke Valk van Wageningen University & Research won de titel en kreeg een beurs van 50.000 euro. Volgens de Hanze maakte Van der Werf, die eerder dit jaar wel werd verkozen tot de beste docent van de Hanze, wel indruk tijdens de finale met een pitch en een mini-college. Met de beurs van 25.000 euro wil Van der Werf en gezondheidsloket in de wijk opzetten, gericht op de leefbaarheid.

Van der Werf geeft les in onder meer onderzoeksbegeleiding en de master Verpleegkundig Specialist. Ook begeleidt ze studenten tijdens stages in het Martiniziekenhuis. Daarnaast is Van der Werf betrokken bij een programma voor studenten met een vluchtelingenachtergrond en zet ze zich in voor mantelzorgers en het verduurzamen van de zorg. Ook geeft ze les in de-escalerend handelen, waarbij ze studenten leert omgaan met agressie en seksuele intimidatie.

De Docent van het Jaar-verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg. Hogescholen en universiteiten dragen kandidaten aan, waarna een jury vier finalisten kiest. Naast Van der Werf waren dat docenten van de TU Eindhoven en Hogeschool Inholland.