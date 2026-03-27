Halve van Haren levert 3.670 euro op voor Jeugdfonds Sport en Cultuur

De RunX Halve van Haren van begin deze maand heeft 3.670 euro opgebracht voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Het bedrag werd donderdag overhandigd aan Martina Haak van het fonds door Francine namens de organisatie van het hardloopevenement. Het geld is ingezameld door de tweeduizend deelnemers aan de halve marathon via hun inschrijving en donaties.

Met het bedrag kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur kinderen helpen die anders mogelijk niet kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten.