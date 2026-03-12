Grote verschuivingen in Groningse peiling: lokale partijen verliezen, nieuwkomers Volt en FvD winnen | OOG Panel

De progressieve partijen in Groningen liggen op koers voor een grote overwinning bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Uit een peiling van OOG en onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl blijkt dat de combinatie GroenLinks-PvdA met afstand de grootste kan worden, gevolgd door de SP. Voor de lokale partijen pakt de peiling minder gunstig uit: zij lijken fors in te leveren.

Dat blijkt uit een peiling die ruim een week voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart is uitgevoerd door OOG, in samenwerking met het Groningse onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl. Zij maakten met de resultaten de Groningse zetelpeiling.

De top vier

De combinatie GroenLinks-PvdA komt in de peiling uit op ruim 24 procent van de stemmen en blijft daarmee de grootste partij. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2022 behaalden de partijen afzonderlijk van elkaar in totaal 29,6 procent van de stemmen (GroenLinks 17,8% en PvdA 11,8%). Hoewel de combinatie de grootste blijft, lijkt er sprake van een daling ten opzichte van het gezamenlijke resultaat van vier jaar geleden. Op basis van de peiling zou de partij uitkomen op 14 zetels in de nieuwe raad, één minder dan de huidige 15 zetels.

De SP stijgt naar de tweede plek in de peiling. De socialisten kunnen rekenen op 10,4 procent van de stemmen, een stijging ten opzichte van de 8,2 procent in 2022. Dit zou de partij volgens de peiling 6 zetels opleveren, twee meer dan de huidige 4.

D66 staat op de derde plaats met 7,7 procent van de stemmen. De sociaal-liberalen behaalden bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog 10,5 procent (5 zetels) en zouden in de nieuwe raad uitkomen op 4 zetels. Het CDA completeert de top vier en laat in deze peiling een stijging zien. De partij groeit van 5 procent in 2022 naar 7,6 procent, waarmee het CDA kan stijgen van 2 naar 4 zetels.

Lokale fracties leveren flink in

De lokale partijen in de gemeente Groningen laten in deze peiling een aanzienlijke krimp zien. Waar de gezamenlijke lokale fracties in de huidige raad nog over 9 zetels beschikken, komen zij in deze peiling uit op een totaal van 4 zetels. De Stadspartij 100% voor Groningen, die de raadsperiode begon met 4 zetels maar na de afsplitsing van René Staijen (Groep Staijen) momenteel met 3 zetels in de raad zit, zou volgens de peiling uitkomen op 2 zetels.

Voor Student en Stad is de daling groter; de partij komt in de peiling uit op 1 zetel, waar zij er momenteel nog 3 bezetten. Ook de Partij voor het Noorden levert in en gaat van 2 zetels naar 1.

De nieuwe Groningse partij DURF weet in deze peiling de kiesdrempel niet te halen en komt uit op 0 zetels.

Beweging bij landelijke partijen

Buiten de top vier is een wisselend beeld zichtbaar bij de landelijke partijen. Volt, de partij die voor het eerst meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, komt in de peiling direct uit op 2 zetels. De Partij voor de Dieren levert juist 1 zetel in en gaat van 4 naar 3 zetels. De VVD blijft in dit onderzoek stabiel op de huidige 3 zetels staan. Voor de ChristenUnie is de uitslag minder gunstig; de partij ziet het zetelaantal halveren en gaat van 2 naar 1 zetel.

Winst voor PVV en FVD, BBB blijft op nul

Aan de rechterkant van het politieke spectrum is groei zichtbaar voor de gevestigde landelijke partijen. De PVV stijgt van 1 naar 2 zetels en Forum voor Democratie, dat momenteel niet in de raad vertegenwoordigd is, peilt in dit onderzoek eveneens op 2 zetels. De BBB profiteert echter niet van deze rechtse verschuiving; de partij haalt de kiesdrempel niet en blijft in deze peiling steken op 0 zetels.

Zetelverdeling

Hoe vertalen de percentages uit het onderzoek zich naar de 45 zetels in de Groningse gemeenteraad? In de onderstaande tabel is de volledige zetelverdeling op basis van de peiling van het OOG Panel weergegeven, afgezet tegen de huidige zetelverdeling uit 2022.

Verantwoording

De peiling werd gehouden van 3 tot en met 9 maart 2026. De vragenlijst werd gedeeld via de website en app van OOG, via de sociale mediakanalen van OOG en onder de leden van het OOG Panel.

In totaal vulden 1759 respondenten uit de gemeente Groningen de vragenlijst volledig in.

Van de respondenten geeft 63 procent aan man te zijn en 33 procent vrouw. Daarnaast blijkt dat inwoners tot en met 24 jaar minder vertegenwoordigd zijn in het onderzoek. Daarmee komt de samenstelling van de respondenten niet volledig overeen met de demografie van de gemeente Groningen.

Hoofd onderzoek Jesper Pollmann van Onderzoekdoen.nl wijst erop dat de uitslag van de peiling een momentopname is en dat er in de laatste dagen voor de verkiezingen nog veel kan veranderen:

“Belangrijk om te benoemen is dat we anderhalve week tot twee weken voor de verkiezingen hebben gepeild. Zeker bij lokale verkiezingen zie je echter dat mensen pas in die laatste week, vaak nog later dan bij landelijke verkiezingen, hun definitieve keuze maken. Dit is dus zeker geen definitieve uitslag, er kan nog van alles gebeuren.”