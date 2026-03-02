Grote nederlaag Futsal Groningen tegen Tigers Roermond

Futsal Groningen heeft zondag in de kampioensgroep van de eredivisie uit met 9-2 verloren van koploper Tigers Roermond.

Eerder won Groningen van Tigers, maar toen hadden de zaalvoetballers uit Limburg uit protest hun tweede team gestuurd. Veel spelers waren toen afwezig omdat die interlandverplichtingen hadden.

Tigers Roermond is de grootste titelkandidaat en kwam na een 5-0 ruststand met 7-0 voor. Mustabe Albadawi maakte er 7-1 van. Tigers liep daarna verder uit naar 9-1 voordat Yska Last de eindstand bepaalde.

Futsal Groningen staat vijfde en speelt vrijdag thuis tegen FC Eindhoven dat zevende staat.