Grote Markt wordt meerdaagse basketbalarena met tribunes: “We willen de 3×3-basketbalhoofdstad worden”

Het 3x3NL Tour-basketbalevenement op de Grote Markt wordt dit jaar een meerdaags spektakel. Op 24 en 25 mei verandert het plein in een basketbalarena met meerdere velden en tribunes. Lard de Jong, van de organisatie vanuit basketbalvereniging Groene Uilen Moestasj, vertelt over de groei en de toekomstplannen.

Lard, in 2024 bliezen jullie het evenement nieuw leven in, nadat het in 2015 ter ziele was gegaan. Wat is er sindsdien gebeurd?

“Sinds de start in 2024 hebben we grote sprongen gemaakt. Vorig jaar was het 3×3-evenement op de Grote Markt het drukstbezochte eendaagse sportevenement van Nederland. Er stonden 64 teams aan de start, waarmee we volledig volgeboekt zaten. Daarnaast waren er veel bezoekers die een kijkje kwamen nemen. Bij de finalewedstrijden was het zelfs zo druk dat niet iedereen een fatsoenlijk plekje kon krijgen. Daarom hebben de partijen die dit mede mogelijk maken besloten om ons twee dagen te gunnen. Daarmee komt het evenement op gelijke hoogte als de 3x3NL-wedstrijden in steden als Rotterdam en Utrecht. Je kunt je voorstellen dat we daar ontzettend blij mee zijn.”

Als we kijken naar de lift waarin de sport zit: is het verrassende Olympische goud voor de 3x3NL-mannen in Parijs de hoofdoorzaak?

“Ik denk dat die gouden medaille deels een verklaring is, maar er zijn meer redenen. De gemeente is bijvoorbeeld druk bezig om sportmogelijkheden in de directe omgeving te verbeteren. Ook Bslim, het leefstijlprogramma dat kinderen en jongeren stimuleert om te bewegen en gezond te eten, werpt zijn vruchten af. Dat in combinatie met urban sports, die in Groningen hoog op de agenda staan. De voorbereidingen beginnen al in september of oktober. Dankzij de gemeente, die een subsidie heeft toegekend, kunnen we nu doorpakken. Die samenwerking is heel prettig.”

Merk je ook dat het evenement echt gedragen wordt door de stad?

“Absoluut. Meerdere sponsoren staan achter ons. De Groningse Ondernemersvereniging ondersteunt het bijvoorbeeld; zij hebben er baat bij dat de Grote Markt bruist. Vorig jaar zagen we in de directe omgeving een duidelijke toename van de afzet van eten en drinken. Er ontstaat een mini-economie waar ondernemers van profiteren. En dat geldt niet alleen voor de binnenstad; ook bedrijven van buiten het centrum sluiten zich aan als sponsor, bijvoorbeeld door hun naam te verbinden aan het hoofdveld. We zetten er dit jaar op in dat die sponsoring staat als een huis.”

“We worden ook een inclusief evenement met 3×3-on-wheels”

Het evenement leeft dus enorm onder de Groningers…

“Dat kun je wel zeggen. Vorig jaar hadden we ruimte voor 64 teams; nu zijn dat er 80. Op zondag komen de junioren aan bod en op maandag de senioren. De inschrijving is inmiddels geopend en we hebben al veertien teams op de lijst staan, terwijl de verzoeken al ver van tevoren binnenstroomden. Wat wellicht leuk is om te vertellen: vorig jaar was de inschrijving een maand voor het evenement al vol. Onze verwachting is dat dit dit jaar opnieuw gaat gebeuren. Wat overigens ook belangrijk is: we hebben dit jaar ook ‘3×3-on-wheels’. Daarmee worden we een inclusief evenement waar mensen in een rolstoel aan mee kunnen doen. Samen met Bslim gaan we ook een cursus aanbieden waarbij voorbijgangers in een rolstoel mogen plaatsnemen om affiniteit met basketbal on-wheels te krijgen.”

Toen jullie in 2024 begonnen, hadden jullie toen durven dromen dat het twee jaar later al zo groot zou zijn?

“Nee, dat hadden we niet verwacht. We zijn daar altijd terughoudend in geweest. Natuurlijk droom je, maar je moet oog houden voor de risico’s. Vergelijk het met het bouwen van een huis: je hebt een stevig fundament nodig. Als dat niet is uitgehard, zakt je huis als een kaartenhuis in elkaar. Wij vonden jaarlijkse continuïteit belangrijker dan keihard groeien, maar we zijn echt omarmd door de gemeente en sponsoren. Daardoor kunnen we nu deze stappen zetten.”

Als we in een tijdscapsule naar het evenement zouden reizen, hoe ziet de Grote Markt er dan uit?

“We willen vijf à zes velden realiseren. Dat is even afhankelijk van hoeveel materialen de Nederlandse Basketbalbond kan aanleveren. Daarnaast zetten we dit jaar in op tribunes bij het hoofdveld, zodat iedereen goed zicht heeft. We gaan ook samenwerken met een horecapartij, zodat je met een drankje op de tribune kunt zitten. De vergunningsaanvraag daarvoor loopt nog. Er komt ook een zeecontainer voor opslag, want omdat het een meerdaags evenement is zo vlakbij het uitgaansleven, wil je spullen veilig kunnen opruimen.”

Met die tribunes lijkt het een afgesloten arena, maar blijft het wel toegankelijk?

“Er is geen entreeprijs; voor publiek is het volledig gratis. Alleen de deelnemende teams betalen inschrijfgeld. Ondanks de tribunes blijft het een openbaar en open geheel. We willen juist zoveel mogelijk mensen de kans bieden om te kijken.”

Mei kan prachtig zijn, maar wat als het regent?

“Dan gaat het op de Grote Markt niet door. De 3×3-ondergrond wordt spekglad als het nat is. In de dagen voorafgaand geven we rood of groen licht op basis van de voorspellingen. Bij regen verplaatsen we het hele evenement naar het sportcentrum van de ACLO op de Zernike Campus.”

Je bent zelf verbonden aan Groene Uilen Moestasj. Merken jullie de 3×3-hype ook binnen de vereniging?

“Intern spelen wij wel eens 3×3-toernooien. We merken sowieso veel belangstelling in de sport. Bij de jeugd hebben we bijvoorbeeld een enorme aanwas. Je hebt het over een groei van maar liefst vijftig procent. Ons doel is om de 3×3-basketbalhoofdstad van Nederland te worden. Bij 5 tegen 5 zijn we dat al. Groningen heeft namelijk met Martiniplaza de grootste hal qua toeschouwers, die recent meermaals was uitverkocht. Bij 3×3 hebben we ook mogelijkheden om de grootste te worden. Dit evenement op de Grote Markt helpt daarbij. En het heeft ook een effect, hè? Jonge kinderen die straks in mei per toeval met de sport in aanraking komen en het later misschien wel schoppen tot de Olympische Spelen. Dat zijn de zaadjes die je met zo’n evenement plant.”

Is iedereen echt welkom om mee te doen?

“Zeker. Als je een team van drie personen op de been kunt brengen, ben je welkom. Of je nu uit Beijum, Ten Boer, Noordlaren of Limburg komt. De 3x3NL Tour trekt door heel Nederland en samen met Heerenveen zijn wij de enige stop in het Noorden. En er melden zich ook internationale deelnemers aan. Vorig jaar hadden we een team uit Bonaire. Bij de komende editie gaat er een team uit Oost-Europa meedoen. De wedstrijd die we organiseren is overigens een voorronde; de winnaars gaan door naar de landelijke finale die gehouden wordt in Amsterdam.”

Groningen als ‘basketbalhoofdstad’, maar de finale is in Amsterdam. Gaat dat nog veranderen?

“We zouden het geweldig vinden als de finales naar Groningen zouden komen, maar geografisch ligt Amsterdam centraler. Aan de andere kant: als het evenement hier zo blijft groeien en omarmd wordt door het publiek, moet je zoiets in de toekomst nooit uitsluiten.”

Tot slot: bij de ‘Zilveren Bal’ in Leeuwarden was de belangstelling laatst zo groot dat ze een livestream via YouTube inzetten. Is dat ook een optie voor de Grote Markt?

“Dat overwegen wij inderdaad. Je wilt dat zoveel mogelijk mensen het bezoeken, maar voor mensen die minder mobiel zijn of niet van drukte houden, is een livestream een prachtige aanvulling. We denken erover na, dus wie weet?”