Groningse studente Marlisa uitgeroepen tot Tandheelkundestudent van het Jaar

Foto via KNMT

Marlisa van den Bergh, student Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, is gekozen tot Tandheelkundestudent van het Jaar 2026. Ze kreeg de onderscheiding donderdag tijdens de uitreiking van de Apollonia Awards van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Van den Bergh is al jaren actief binnen de studievereniging T.M.F.V. Archigenes. Volgens de jury was het echter de vrijwillige inzet van Van den Bergh in Stad die haar de prijs opleverde. Buiten de tandheelkunde werkt Van den Bergh als begeleider van lichamelijk en verstandelijk beperkten tijdens zomerkampen. Ook is ze betrokken bij de Europa Kinderhulp, het Teddy Bear Hospital en het Drents Dierentehuis. “Het is daarnaast bewonderenswaardig hoe zij zich ook inzet voor mondzorg voor verslaafden en voor dak- en thuislozen”, aldus de jury. “Ze liep zelfs de halve marathon om geld in te zamelen voor dit doel.”

De Apollonia Awards werden dit jaar voor de derde keer uitgereikt door de Nederlandse vereniging voor mondheelkunde. Naast studenten werden ook prijzen uitgereikt aan de beste tandarts en het beste initiatief rond de verbetering van mondzorg in Nederland.