Groningse Sofie Dokter wereldkampioen op de vijfkamp (update)

Sofie Dokter van Groningen Atletiek heeft zondag bij het WK Indoor Atletiek in het Poolse Torun goud gewonnen op de vijfkamp. De 23-jarige alleskunner uit Groningen kwam bovendien tot een nieuw nationaal record van 4888 punten.

Dokter begon de strijd als medefavoriet: ze eindigde vorig jaar op het EK Indoor in Apeldoorn als tweede en werd het jaar ervoor derde op het WK Indoor van Glasgow en zesde op de zevenkamp tijdens de Olympische Spelen van Parijs. Er werd dus nogal wat verwacht van de Groningse, die haar trainingen op Papendal combineerde met een studie landschapsarchitectuur.

Dokter begon de vijfkamp uitstekend met een persoonlijk record van 8,19 seconden op de 60 meter horden. Vervolgens won ze het hoogspringen met een uitstekende 1 meter 87; een centimeter hoger dan ze ooit eerder indoor had overwonnen. Na twee onderdelen stond ze op de eerste plaats.

Bij het derde onderdeel, het kogelstoten, bevestigde Dokter haar goede vorm: met een afstand van 13 meter 92 evenaarde ze haar beste indoor-prestatie. Wel liep haar voorsprong op de favoriete, de Amerikaanse Anna Hall, iets terug.

Op onderdeel vier, het verspringen, liep de goedlachse Groningse verder uit. Met haar agressieve aanloop kwam Dokter tot een winnende afstand van 6 meter 52. Daarmee breidde ze haar voorsprong opnieuw uit voor het afsluitende nummer, de 800 meter. Het verschil met de Ierse Kate O’Connor, die de tweede plaats van Anna Hall had overgenomen, bedroeg 78 punten. De snelle Hall moest zelfs 115 punten goedmaken, oftewel 7,7 seconden.

Hall ging er als een raket vandoor en finishte ruim voor de rest na 2 minuten en 06,2 seconden. Dokter hield het hoofd koel en zette de vijfde tijd neer, maar die tijd van 2 minuten en 12,27 seconden was genoeg voor de eindzege. Haar voorsprong op Hall bedroeg 20 punten.

“Ik geloof het nog niet,” zei de kersverse wereldkampioene vlak na de finish voor de camera’s van de NOS. “Het kogelstoten had beter gekund, maar de rest was boven verwachting. Mentaal ging het best wel makkelijk. Ik heb genoten. Na het verspringen dacht ik: Anna Hall kan heel hard rennen, dus moet ik ook wel hard gaan. Nu heb ik het Nederlands record en ben ik wereldkampioen!”