‘Groningse reder vervoert Russische vis ondanks sancties’

Foto via Pixabay

Een Groningse rederij speelt een rol bij het vervoer van Russische vis naar Europese havens. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD) na onderzoek naar visserij in de noordelijke Atlantische Oceaan. Schepen die aan het bedrijf verbonden zijn halen vis op van Russische vissersschepen op volle zee. Daarna brengen ze de lading naar havens in de Europese Unie.

Sinds de Russische invasie van Oekraïne mogen Russische schepen namelijk niet meer aanmeren in Europese havens. Door de vis op zee over te laden op andere schepen kan de vangst toch in Europa terechtkomen. Een van de schepen die dat zou doen is het koelschip Green Maloy van de Groningse rederij Seatrade. Dat schip ontmoette in 2023 meerdere Russische vissersschepen in een visgebied in de noordelijke Atlantische Oceaan dat bekendstaat als de Banana Hole. Uit onderzoek blijkt dat tien schepen uit de vlootlijsten van Seatrade sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in totaal 47 keer Russische vissersschepen hebben ontmoet.

Tegelijkertijd vissen Russische schepen volgens het onderzoek veel meer in dit gebied dan voor de oorlog. Het aantal visuren van de Russische vloot is daar ongeveer verdubbeld. Wetenschappers waarschuwen dat visbestanden in het gebied al onder druk staan. De Europese Commissie beschouwt vis uit dit gebied daarom als illegaal, ongemeld of ongereglementeerd gevangen vis. Europese landen moeten dit soort visserij volgens Brussel tegengaan.

Volgens juristen bevindt de rol van transportbedrijven zich in een juridisch grijs gebied. Vis zelf valt niet onder de Europese sancties tegen Rusland. Het vervoeren van niet-gesanctioneerde vis met niet-Russische schepen is daarom volgens ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw toegestaan.

Seatrade stelt dat het bedrijf zich aan alle regels houdt. Het bedrijf zegt ook dat veel schepen op de vlootlijst niet direct eigendom zijn van de rederij. Het Openbaar Ministerie onderzoekt inmiddels opnieuw activiteiten rond de rederij. Details over dat onderzoek zijn niet bekendgemaakt.