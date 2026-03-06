Groningse politici in statement richting Den Haag: ‘Stop met oproepen tot draaien aan de gaskraan’

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

“Het is heel gemakkelijk om óver Groningen te praten zonder mét ons te praten. Daarom hebben wij als Groningen en Noord-Drenthe een boodschap voor de politieke partijen die denken te kunnen draaien aan de gaskraan.” Met deze zin begint een reeks Groninger politici vrijdagmiddag met een oproep richting fracties in de Tweede Kamer, die de afgelopen dagen opriepen de gasputten van het Groningenveld niet permanent onbruikbaar te maken.

Het statement werd opgesteld door Statenlid Margriet Donker-van der Vinne en wethouder Inge Jongman (beiden ChristenUnie) en is inmiddels door meer dan zestig politici uit Groningen en Noord-Drenthe ondertekend. Het statement volgt op een initiatiefvoorstel van de Kamerfractie van JA21. Daarin vraagt de partij om de gasputten boven het Groningenveld niet vol te storten met beton, zodat er in noodsituaties alsnog gas uit het veld gepompt kan worden. Ook de PVV en de Groep Markuszower lieten weten wel oren te hebben naar het voorstel.

‘Ga niet opereren, wond is vers en nog niet geheeld’

“Als je je tientallen jaren niet meer veilig voelt in je eigen huis (sterker nog: als je niet veilig bént in je eigen huis), dan heb je recht op emoties”, vervolgt het statement. “Die komen inmiddels ook beter aan bij de rest van Nederland, want vanaf 2012 kwam heel langzaam een nationaal besef dat zaken niet goed zijn gegaan. Jarenlang niet luisteren, niet oplossen, niet als overheid zorgen voor je inwoners heeft geleid tot een parlementaire enquête en later tot een daadkrachtig besluit om te stoppen met het winnen van gas onder de huizen van de Groningers. Met het litteken van gaswinning leeft Groningen.”

Volgens de ondertekenaars willen JA21, FvD, Groep Markuszower en de PVV, ondanks dit ‘litteken’, nu toch weer gaan ‘opereren’: “Maar de patiënt weet hoe dat litteken daar gekomen is en hoe er eerder geopereerd is. De wond is vers en nog niet geheeld.”

‘Te gemakkelijk gepraat over boren in het geval van een noodsituatie’

De oproep om de gaskraan in Groningen beschikbaar te houden moet daarom nu echt stoppen, schrijven Donker-van der Vinne en Jongman: “Kom hier langs en praat eens met de mensen achter de cijfers en voel de wanhoop die geleid heeft tot een ereschuld van Nederland aan Groningen. Blijf die betrouwbare overheid die beloofd heeft te stoppen met het winnen van gas. Er wordt wel heel gemakkelijk gepraat over boren in het geval van een noodsituatie. Want besef dat daarmee voor Groningen een nieuwe noodsituatie ontstaat. Kom kijken, luisteren, voelen en vergelijken op de plek waar het echt gebeurt. En niet achter een Haags bureau. Want daar is het eerder faliekant mis gegaan.”

Het volledige statement, inclusief alle ondertekenaars, is hier te lezen.