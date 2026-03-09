Groningse dansschool organiseert een veiling voor het KWF

Een groepsfoto van Groningen Danst (foto: Groningen Danst)

Dansschool Groningen Danst bestaat in 2026 vijftien jaar. Om dat te vieren organiseert de dansschool op 21 maart een feestje en een veiling voor het KWF Kankerbestrijding.

Wat er precies geveild wordt, is nog een verassing. Wel is duidelijk dat de leerlingen hier een rol in spelen: ze hebben zelf creaties gemaakt en bieden unieke diensten aan, aldus de dansschool. Bieden kan vanaf de week vóór het feest en tijdens het feestje zelf. Dansschool Groningen Danst doneert de volledige opbrengst van de veiling en de entreegelden van het feestje aan het KWF.

Kijk voor meer informatie op de website van Dansschool Groningen Danst.