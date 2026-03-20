Groningse abortusbuddy’s staan bezoekers kliniek bij

Abortusbuddy’s zijn actief door het hele land en ook in Groningen, maar wat doen ze precies? Het gaat hier om vrijwilligers die mensen begeleiden als ze naar de abortuskliniek gaan. Dit kan praktische begeleiding zijn zoals het regelen van vervoer, maar ook emotionele begeleiding als er bijvoorbeeld protesterende mensen voor de kliniek staan.

Mensen die een abortus willen hebben niet altijd iemand in hun omgeving die mee kan of wil. Mocht dit het geval zijn en wil iemand niet alleen naar de kliniek dan kan er via de stichting Samen naar de Kliniek een buddy aangevraagd worden. Groningen telt op het moment zes buddy’s, met uiteenlopende leeftijden van twintig tot tweëenzeventig jaar. Een kliniekganger kan zelf voorkeuren aangeven met betrekking tot de begeleider, denk hierbij bijvoorbeeld aan leeftijd of gender.

Het abortusbuddyproject viel eerst onder het feministische platform De Bovengrondse. Toen dit ophield te bestaan werd in 2021 de stichting Samen naar de Kliniek opgericht, met als doel het buddyproject te behouden. Nu heeft de stichting buddy’s in iedere stad waar een abortuskliniek staat.