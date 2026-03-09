Groningse 4daagse krijgt nieuwe afstand en flexibelere deelname

Foto: Rieks Oijnhausen

De Groningse 4daagse breidt de tweede editie van augustus aanstaande uit met een nieuwe wandelafstand. Daarnaast kunnen deelnemers voortaan ook minder dan vier dagen meedoen.

Nieuw is de afstand van 30 kilometer, bedoeld voor wandelaars die meer uitdaging willen dan 20 kilometer maar voor wie 40 kilometer te ver is. Ook kan de afstand helpen voor mensen die willen oefenen voor langere wandelingen.

Daarnaast komt er een hybride deelname: “Waar deelnemers voorheen altijd vier dagen moesten meelopen, bieden we nu ook de mogelijkheid om 1, 2 of 3 dagen deel te nemen tegen een aangepast tarief”, schrijft de organisatie. “We merken dat niet iedereen vier dagen achter elkaar kan meedoen. Daarom maken we het toegankelijker voor deelnemers die geen vier dagen vrij kunnen krijgen óf die de uitdaging van vier dagen niet haalbaar vinden. Ook is hybride meedoen handig voor bedrijven die graag minder dan vier dagen gezamenlijk met collega’s willen meelopen in hetzelfde tijdvak. Met deze nieuwe opzet hopen we deelname laagdrempeliger en toegankelijker voor iedereen te maken.”

Deelnemers die niet alle vier de dagen lopen, krijgen geen officiële medaille van de Groningse 4daagse. Zij ontvangen na afloop wel een wandelpin.

De tweede editie van de Groningse 4Daagse staat van 4 tot en met 7 augustus op het programma. Inschrijven voor de tweede editie kan nog steeds via de website van het evenement. Inmiddels hebben ruim 2.500 mensen zich ingeschreven voor de tweede editie. Daarmee wordt het een stuk drukker dan tijdens de eerste Groningse 4daagse: toen deden 1.389 wandelaars mee, waarvan 205 deelnemers slechts één dag. Tijdens de eerste editie werd ook geld ingezameld voor Maggie’s Center Groningen. Wandelaars haalden samen bijna 8.000 euro op voor dit centrum voor mensen met kanker en hun naasten.