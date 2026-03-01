Groninger Boys verliest van hekkensluiter; Stadspark doet goede zaken

Groninger Boys verloor van hekkensluiter ASVB (Foto Martijn Minnema)

Stadspark profiteerde volop van het verlies van de koploper door zelf te winnen. Groninger Boys ging op eigen veld onderuit tegen de hekkensluiter. Groen Geel versloeg een titelconcurrent.

3N

Koploper Sellingen verloor, dus was daar de kans voor Stadspark om het verschil in verliespunten terug te brengen tot drie punten. Daarin slaagde Stadspark overtuigend, bij Actief werd met 6-2 gewonnen. Met een wedstrijd minder staat Stadspark zes punten achter Sellingen. Voor Stadspark scoorde Cedwin Tel twee keer.

Groninger Boys staat vierde en leed een verrassende nederlaag. Hekkensluiter ASVB had dit seizoen nog niet gewonnen, dat lukte vanmiddag wel. De witte muizen wonnen niet eens onverdiend met 0-1. Aanvankelijk had Groninger Boys het iniatief, het leverde echter geen doelpunt op. Na een half uur kwam ASVB beter in de wedstrijd en was het een redelijk gelijkwaardige wedstrijd geworden. Tien minuten voor rust kreeg Roy Oostra rood en moest Groninger Boys met tien man verder. Overigens een vrij zware straf, geel was meer op zijn plek geweest.

Ook met tien man ging het gelijk op. Halverwege de tweede helft nam ASVB de leiding, een doelpunt met een buitenspel luchtje. Over de gehele wedstrijd genomen wist Groninger Boys te weinig te creëren, de voorwaartsen hadden hun dag niet echt. Na vier minuten extra tijd konden de armen bij ASVB omhoog, de eerste zege van dit seizoen was een feit.

5C

Koploper Groen Geel won met 1-3 bij nummer drie Bellingwolde waardoor beide clubs nu even veel verliespunten hebben. Bellingwolde speelde vier wedstrijden minder dan Groen Geel. De top in 5C is vrij onoverzichtelijk want nummer vier FVV speelde zelfs vijf wedstrijden minder dan Groen Geel.