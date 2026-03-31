Groninger Belang wil door Rijk gecompenseerde miljoenen inzetten voor lagere motorrijtuigenbelasting

Als het aan de Statenfractie van Groninger Belang ligt, gaat het provinciebestuur ongeveer 18,5 miljoen euro aan door het Rijk gecompenseerde belastinginkomsten inzetten om de motorrijtuigenbelasting te verlagen.

Het geld, zo’n 18,5 miljoen euro, is eerder door het Rijk aan de provincie gegeven als compensatie voor gemiste inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting. Het geld van het Rijk is volgens Groninger Belang nu bestemd voor andere activiteiten. De partij vindt dat dit niet de bedoeling is en vraagt komende woensdag om het geldbedrag direct in te zetten om inwoners te ontlasten, door de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting zo spoedig mogelijk te verlagen.

De oproep komt op een moment dat de brandstofprijzen blijven stijgen door de oorlog in Iran en de blokkade van de belangrijkste zeestraat voor olie uit de Golfstaten. Volgens Groninger Belang is het vooral de provincie Groningen waar de auto voor veel inwoners noodzakelijk is: “In Groningen is de auto geen luxe, maar een noodzaak. Om naar het werk te gaan, familie te bezoeken of gebruik te maken van voorzieningen. Als overheid kun je niet blijven toekijken, terwijl de kosten oplopen en Groningers steeds harder worden geraakt.”