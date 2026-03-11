Groningen viert in diverse pubs St. Patrick’s Day

foto: Guinness

Op dinsdag 17 maart vieren miljoenen mensen wereldwijd St. Patrick’s Day. De Ierse religieuze nationale feestdag wordt ook in Groningen gevierd.

St. Patrick’s Day is uitgegroeid tot een internationale viering van Ierse cultuur en tradities. Ook in Groningen worden evenementen georganiseerd en trekken feestvierders massaal iets groens aan, komen ze samen in Ierse pubs en proosten ze met pints Guinness bier. Het vindt plaats in pubs zoals O’Malley’s, Dogs Bollocks, O’Ceallaigh pub, Block & Barrels en Chaplin’s pub.

Veel mensen zijn bekend met St. Patrick’s Day, maar de meesten associëren de feestdag met de kleur groen, bier drinken, folkmuziek, de riverdance en kabouters (leprechauns). Associaties met de historische oorsprong van Paddy’s Day en de Ierse beschermheilige St. Patrick, zijn aanzienlijk minder sterk. Daarom is er nu de St. Patrick’s Day Gids met allerlei tips en tricks.