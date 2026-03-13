Groningen is (nipt) de op één na minst gelovige provincie van Nederland

De Bartholomeüskerk in Noordlaren. Foto: Gouwenaar - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125039621

Groningen is de op één na minst gelovige provincie van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alleen in Drenthe ligt het aandeel gelovigen nog iets lager.

Van alle inwoners van 15 jaar en ouder in Groningen rekent 33,7 procent zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groep. In Drenthe is dat 33,5 procent. Landelijk ligt dat aandeel hoger: 42 procent van de bevolking zegt tot een geloof te behoren. Limburg is volgens het CBS de meest gelovige provincie. Daar zegt 57,8 procent van de inwoners dat zij gelovig zijn.

Binnen de groep gelovigen in Groningen is het grootste deel protestant. Dat gaat om 16,9 procent van alle inwoners van 15 jaar en ouder. Ongeveer zes procent is rooms-katholiek en drie procent is islamitisch. Nog eens 7,7 procent rekent zich tot een andere geloofsovertuiging.

Het aantal mensen dat regelmatig een gebedshuis bezoekt ligt lager. In Groningen gaat 12,4 procent van de inwoners met enige regelmaat naar bijvoorbeeld een kerk of moskee. Landelijk bezocht in 2025 ongeveer 13 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder minimaal één keer per maand een bijeenkomst in een kerk, moskee, synagoge, tempel of ander gebedshuis. In Noord-Brabant ligt dat aandeel het laagst: daar gaat 8,2 procent van de inwoners regelmatig naar zo’n plek.

Volgens het CBS zijn het in Nederland vooral ouderen die zich tot een kerk of geloofsgroep rekenen. Ook zeggen vrouwen vaker gelovig te zijn dan mannen.