Groningen is het jonge kiesbolwerk in het grijze noorden

De Groningse kiezer is jong in een regio met relatief veel oudere gemeenten en komt bovendien relatief vaak uit het buitenland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de gemeenteraadsverkiezingen van komende woensdag.

Net als in andere steden kent Groningen relatief weinig stemgerechtigden. In totaal mogen 14,3 miljoen mensen stemmen in een van de 340 gemeenten waar verkiezingen worden gehouden, zo’n 96,6 procent van de volwassen bevolking.

Dat ligt in Groningen een stuk lager: slechts 95,1 procent van de inwoners mag over een week zijn of haar stem uitbrengen. Ter vergelijking: in vijf van de zes buurgemeenten ligt het aantal stemgerechtigden hoger dan het landelijk gemiddelde, boven de 98 procent.

Kiesgerechtigden op 1 januari 2026

Jonge stemmers

De reden is goed te zien als je kijkt naar de leeftijd van de stemmers: ze zijn in onze gemeente (de studentenstad van het Noorden) een stuk jonger dan om ons heen. Landelijk is bijna 27 procent 65 jaar of ouder en, met uitzondering van de gemeente Westerkwartier, zijn de stemmers in onze buurgemeenten nog vaker ‘grijs’, met percentages boven de dertig procent.

Kiesgerechtigden van 65 jaar of ouder

Het aantal jonge stemmers in de gemeenten om ons heen (tussen de 18 en 35 jaar) is daar veel lager dan in Stad. In de Groningse buurgemeenten ligt dit aandeel rond de twintig procent en in Drenthe rond de 16,7 procent.

Groningen daarentegen kent veel jonge stemmers: slechts 19,3 procent van de kiesgerechtigden is 65 jaar of ouder en 43,1 procent van de kiezers is tussen de 18 en 35 jaar.

Kiesgerechtigden van 18 tot 35 jaar

Veel kiezers uit het buitenland in Stad

Landelijk heeft 6,4 procent van de kiesgerechtigde bevolking een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Dit aandeel is vaak groter in steden en in een studentenstad als Groningen komt dat nog sterker naar voren. Ook de stemmers in onze buurgemeenten hebben meestal een Nederlands paspoort, met tussen de 0,6 en 2,6 procent ‘buitenlandse’ kiesgerechtigden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Groningen daarentegen heeft een relatief groot stempotentieel onder inwoners zonder Nederlands paspoort of identiteitskaart: 8,7 procent van de inwoners met stemrecht heeft niet de Nederlandse nationaliteit.