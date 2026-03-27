Groningen in top-tien gemeenten met meeste getrouwde homoparen, relatief veel ouders van hetzelfde geslacht in Stad

In Groningen wonen relatief veel paren van gelijk geslacht. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statiestiek. Ook zijn er relatief veel ouderparen van hetzelfde geslacht in de gemeente.

De gemeente staat op de zesde plek van Nederland als het gaat om getrouwde niet-heterostellen. Van alle gemeenten staat Groningen op plek zes in Nederland. Van de grote steden staat Amsterdam bovenaan met 44 per duizend gehuwden van gelijk geslacht. Daarna volgen Nijmegen met 35 per duizend en Groningen met 28,7 per duizend.

Ouderkoppels van gelijk geslacht zijn in heel Nederland een kleine groep. Nergens is dit meer dan 0,8 procent van alle ouderkoppels. In regio’s met grote steden ligt dit aandeel wel iets hoger. In de regio waar Groningen onder valt, is ongeveer 0,7 procent van alle ouderkoppels van gelijk geslacht.