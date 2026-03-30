Groningen heeft minste hoeveelheid voedselbos van Nederland

Kerspruimen in bloei in het voedselbos. Foto: eigen foto

De provincie Groningen heeft van alle provincies de minste voedselbossen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat terwijl voedselbossen over heel Nederland juist sterk toenemen in oppervlakte.

In Groningen zijn slechts vijf landbouwbedrijven met samen minder dan acht hectare aan voedselbos. Ter vergelijking: Noord-Brabant heeft de meeste voedselbossen (50 bedrijven met samen 77 hectare) en de grootste voedselbossen (gemiddeld 3,7 hectare) liggen in Flevoland.

In 2025 zijn in Nederland 231 landbouwbedrijven met een voedselbos. Samen beslaan die 367 hectare, ongeveer 514 voetbalvelden. De groei van voedselbossen in Nederland gaat snel. In 2020 waren er nog 29 bedrijven met voedselbossen, met een totale oppervlakte van 36 hectare. In 2025 is het areaal tien keer zo groot. Ten opzichte van 2024 is de oppervlakte zelfs verdubbeld. Gemiddeld is een voedselbos bij landbouwbedrijven 1,6 hectare groot. Ongeveer 22 procent van het totale areaal is biologisch gecertificeerd.