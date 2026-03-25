Groep van vijf in bivakmutsen gebruikt geweld bij poging tot beroving onder Emmaviaduct

De politie is op zoek naar getuigen van een poging to beroving, die afgelopen maandagmiddag rond 14:30 uur plaatsvond onder het Emmaviaduct.

Volgens de dienst werd een slachtoffer bij de doorgang bij het KPN-gebouw en het Hoofdstation slachtoffer van geweld, toen een groep vijf personen in bivakmutsen deze persoon wilde beroven.

Wie iets gezien of gehoord heeft over de beroving van maandagmiddag, kan zich melden bij de politie. Dat kan door te bellen naar 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Houd daarbij zaaknummer 2026076010 bij de hand.