Groep toekomstige bewoners Suikerzijde houdt alvast een buurtborrel

Een groep toekomstige bewoners van de Suikerzijde heeft elkaar afgelopen donderdagmiddag voor het eerst ontmoet, terwijl de woningen nog in aanbouw zijn.

Voor kopers van de eerste fase werd door de projectorganisatie en ontwikkelaar Dura Vermeer een burenborrel georganiseerd in EM2. Na de middagborrel ging de bouwplaats een uur lang open voor publiek om de voortgang van de bouw bekijken. Ook werd er een wensboom gemaakt met ideëen voor de buurt en kinderen begroeven een tijdscapsule op het terrein.

De bewoners gaan vanaf 2027 wonen in de eerste honderd huizen van de nieuwe woonwijk, die rond een gezamenlijke tuin komen te staan. Daaromheen komt ruimte voor horeca, ateliers en een collectieve fietsenberging.