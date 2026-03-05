Groep van XR plant bomen en struiken uit protest tegen kaal Zuiderplantsoen

Foto: 112 Groningen

De groep ‘Biodiversiteit Op-stand’ van Extinction Rebellion begint zaterdag 14 maart met het planten van bomen en struiken langs de randen van het Sterrebos.

Het planten gebeurt als onderdeel van een groter plan, gemaakt door Mariska Lunsing van Biodiversiteit-Op-stand. Het plan zit vol aanbevelingen hoe de biodiversiteit versterkt kan worden. Dat is volgens de organisatie hard nodig, want de natuur was er daar beter aan toe toen de ringweg nog over het viaduct liep. Door de ringweg was het bos beschermd tegen zon en wind. Door het nieuwe brede pad door het Zuiderplantsoen staat het bos bloot aan de elementen. Het bos heeft volgens hen een rand van bomen en struiken nodig om het te beschermen.

Er worden op 14 maart plukjes bomen en struiken geplant, zodat er toch een redelijk open landschap ontstaat. Verder worden er onder meer nachtbloeiers en frambozen geplant, zodat het er lekker ruikt als je ’s nachts door het park loopt.

Volgens de organisatie is er democratisch veel misgegaan bij het ontwerp van het Zuiderplantsoen. De participatie heeft niet gewerkt. Ze roept dan ook op om op 18 maart wel te gaan stemmen, maar daarna de politiek in Groningen niet alleen over te laten aan politici en ambtenaren.