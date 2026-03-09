GroenLinks wil dat provincie Groningen snel minder afhankelijk wordt van Amerikaanse techbedrijven

GroenLinks wil dat de provincie Groningen minder afhankelijk wordt van buitenlandse computerprogramma’s en online opslag. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Volgens GroenLinks is de wereld onrustiger geworden door oorlogen en spanningen tussen grote landen. Ook is er onzekerheid over de rol van de Verenigde Staten, stelt fractievoorzitter Bas de Boer: “De Verenigde Staten gedragen zich niet langer als een betrouwbare bondgenoot. We kunnen er dus niet meer op vertrouwen dat zij goed met onze data omgaan of onze software zonder

beïnvloeding laten functioneren.”

Daarom vindt de partij dat Europa beter zelf controle moet houden over belangrijke systemen. Overheden gebruiken vaak software en online opslag van grote bedrijven uit de Verenigde Staten. In die systemen staan ook gegevens van burgers. De Boer: “Het is daarom van levensbelang dat de Provincie Groningen stappen onderneemt om zich los te weken van Amerikaanse techbedrijven en overstapt naar Nederlandse of Europese alternatieven. Alleen zo houden we grip op onze eigen digitale zaken.”

De partij wil weten of de provincie goed weet van welke buitenlandse digitale diensten zij gebruikmaakt. Volgens GroenLinks kijken andere overheden hier ook naar. De gemeente Amsterdam wil bijvoorbeeld in 2035 digitaal onafhankelijk zijn. In de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein wordt al gewerkt met Europese software in plaats van Amerikaanse. De provincie Groningen zou deze voorbeelden moeten bekijken en waar mogelijk volgen.