GroenLinks-PvdA verliest twee zetels maar blijft ruim de grootste, oppositie wint waar coalitie verliest

GroenLinks-PvdA blijft, ondanks een verlies van twee zetels, met afstand de grootste in de Groninger gemeenteraad. Nadat woensdagavond de voorlopige uitslag bekend werd gemaakt door burgemeester Kamminga, is duidelijk dat ook de andere coalitiepartijen mandaat verliezen. Dat alles tot voordeel van de ‘winnaars’ uit de oppositie. Ook nieuwkomer FvD krijgt waarschijnlijk een zetel.

Coalitie levert in en verliest meerderheid

Met 25 procent van de stemmen is GroenLinks-PvdA dus wederom de grootste, al levert de partij waarschijnlijk wel twee zetels (13 in totaal) in. In 2022 behaalden de twee fracties samen 29,6 procent van de stemmen en daarmee vijftien zetels.

De coalitiepartijen zakken allemaal in het aantal stemmen en leveren daarmee hun meerderheid waarschijnlijk in. De Partij voor de Dieren levert houdt waarschijnlijk wel vier zetels, ondanks een procentueel verlies (van 9,3 procent in 2022 naar 8,1 procent nu).

De SP zakt van 8,2 procent in 2022 naar 6,5 procent nu en levert daarmee een zetel in. Ook de ChristenUnie daalt (nu 3,8 procent, 4,6 in 2022), maar behoudt waarschijnlijk de twee zetels die ze al hadden.

Groter aandeel voor oppositie

De ‘gevestigde’ oppositiepartijen daarentegen winnen. D66 stijgt van 10 procent van de stemmen naar 12,3 procent en wint daarmee waarschijnlijk één zetel. Daarmee gaat de partij van vijf naar zes zetels en zal waarschijnlijk bij GroenLinks-PvdA gaan aanschuiven tijdens de formatie.

Ook de VVD krijgt er waarschijnlijk een zetel bij (van 3 naar 4) en ook het CDA zit in de lift en gaat waarschijnlijk van twee naar drie zetels met 7 procent van de stemmen.

Meer stoelen voor uiterst rechts: FvD verslaat PVV en krijgt waarschijnlijk een zetel

De partijen op de uiterst rechtse flank winnen ook. Opvallend is Forum voor Democratie. De partij deed vier jaar geleden niet mee, maar haalt nu 3,7 procent van de stemmen. Dat levert de fractie waarschijnlijk meteen een zetel op. De partij haalt zelfs de gevestigde PVV in bij de tussentijdse uitslag.

Maar ook de PVV stijgt licht, van 2,1 procent naar 3,2 procent. Daarmee blijft de partij waarschijnlijk wel een eenmansfractie.

Volt krijgt meteen een zetel bij eerste deelname, andere nieuwkomers redden het niet

Een andere nieuwkomer die meteen binnenkomt in 2026 is Volt, dat met 2,6 procent van de stemmen een zetel in de wacht lijkt te slepen.

Andere nieuwkomers halen het niet in Groningen. DURF wist slechts 0,6 procent van de stemmen te halen en blijft daarmee verstoken van een zetel. Ook de BBB lijkt vrijwel zeker een zetel mis te lopen met slechts 0,6 procent van de stemmen.

Lokale partijen verliezen veelal

Waar in de rest van het land lokale partijen het goed doen, is dat in Groningen een stuk minder het geval. De Stadspartij zakt naar 7 procent van de stemmen en verliest daarmee waarschijnlijk één zetel (van 4 naar 3).

Die smart deelt de partij met de Partij voor het Noorden, die met 3,6 procent van de stemmen één van de twee raadszetels lijkt kwijt te raken.

Student en Stad blijft op drie zetels na telfout gemeente

Maar lokale partijen verliezen niet allemaal. Vooral studenten lijken achter ‘hun partij’ te zijn gaan staan. De partij haalt ruim een procent meer stemmen binnen dan in 2022.

In eerste instantie leek dat de fractie een extra zetel op te leveren. Maar de gemeente maakte een telfout bij de bekendmaking van de voorlopige zetelverdeling door burgemeester Kamminga. Daardoor blijft de partij toch steken op drie stoelen in de raadszaal van het Stadhuis.

Woensdag telling per kandidaat, definitieve uitslag volgt volgende week donderdag

De telling van woensdagavond is een eerste telling op partijniveau in het stemlokaal. Komende donderdag worden alle stemmen op de kandidaten geteld tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) en wordt de uitkomst voor de hele gemeente berekend.

De definitieve uitslag met de zetelverdeling wordt bekendgemaakt door het centraal stembureau op donderdag 26 maart om 11:00 uur.