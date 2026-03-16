GroenLinks-PvdA: meer vlakkevloertheater in de Stad?

De Groningse fractie van GroenLinks-PvdA wil onderzoeken of Groningers behoefte hebben aan meer vlakkevloertheater. Volgens de twee partijen zijn er op dit moment maar een beperkt aantal voorstellingen van dit soort theater in Groningen.

Het vlakkevloertheater is een type theater waarbij het publiek op de eerste rij zit, op hetzelfde niveau als het toneel. Hierdoor zitten de toeschouwers dichterbij de acteurs, wat volgens deze partijen voor meer betrokkenheid zorgt en extra beleving.

GroenLinks-PvdA geven aan dat er op dit moment maar beperkte capaciteit is in Groningen voor vlakkevloertheater. Ze benoemen twee geschikte locaties: het Grand Theater en de Machinefabriek. Beide podia zijn nu gefocust op andere vormen van theater en kunst.