GroenLinks-PvdA en D66 in debat over de woningnood in Groningen

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart in aantocht start OOG met een nieuwe reeks van de videopodcast Grote Markt 1. In zeven afleveringen gaan telkens twee lijsttrekkers met elkaar in debat over de toekomst van Groningen. Hoewel alle deelnemende partijen hiervoor zijn uitgenodigd, doet Forum voor Democratie niet mee aan de reeks; de partij laat aan OOG weten zich tijdens deze campagne te willen focussen op andere elementen.

In elke aflevering reageren de kandidaten op vijf korte stellingen en geven zij hun visie op wat momenteel het grootste probleem van de gemeente is. De presentatie is in handen van Annelies van Santen en politiek verslaggever Ecco van Oosterhout.

In deze eerste aflevering zitten Rik van Niejenhuis (GroenLinks-PvdA) en Jim Lo a Njoe (D66) aan tafel. Al snel verschuift het gesprek naar het thema dat boven deze verkiezingen hangt: wonen. De druk op de woningmarkt is hoog, betaalbare huizen zijn schaars en de verwachtingen richting het stadhuis nemen toe. Over de oplossingen verschillen de partijen, maar dat wonen de inzet wordt van de verkiezingsstrijd in Groningen, laat dit eerste debat weinig twijfel.