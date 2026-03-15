Groene actie bij Sterrebos: XR plant ‘beschermwal’ van inheemse struiken langs randen

Actiegroep Natuur Op-stand van Extinction Rebellion (XR) heeft dit weekend de handen uit de mouwen gestoken langs de randen van het Sterrebos bij het Zuiderplantsoen. Onder begeleiding van een ecologisch hovenier zijn er tientallen inheemse struiken en bomen geplant om het historische bos te beschermen.

“We hebben deze struiken en bomen geplant om de oude bomen en de dieren die in het Sterrebos leven te behouden”, laat de groep weten. De actie is niet willekeurig uitgevoerd; er ligt een ecologisch plan aan ten grondslag waar vogels, vlinders, egels en vleermuizen baat bij hebben. De groep plantte onder andere kardinaalsmuts, brem, boswilg, egelantier en hazelaar. Deze zaailingen werden verkregen via ‘Meer Bomen Nu’, een initiatief dat overtollige jonge bomen verplaatst naar kansrijke plekken.

Bescherming tegen wind en droogte

Het Sterrebos, aangelegd in 1765, is een van de oudste parkbossen van de stad, maar de conditie van het bos baart de actievoerders zorgen. Volgens de groep is een rand van kleinere bomen en struiken noodzakelijk om het bos te beschermen tegen wind en uitdroging. In het noordelijke deel zijn momenteel al verschillende dode bomen te zien. “Waarschijnlijk komt dit door de aanleg van het brede pad in het verlengde van de Sterrebosstraat. Een dichte bosrand biedt de nodige beschutting.”

Politieke steun

De actie heeft ook een duidelijke politieke component, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Natuur staat hoog op de agenda van de inwoners in de gemeente, maar over de invulling wordt verschillend gedacht”, aldus Natuur Op-stand. De groep pleit voor inheemse beplanting in plaats van “exoten” zoals prairiegras. “Als we kiezen voor planten die hier niet thuishoren, maken we het bestaan van onze inheemse dieren onmogelijk. Dan verdwijnen de mussen, merels en egels.”

De groep zegt voor hun visie op het Sterrebos en de ‘deksel’ van de ringweg in het Zuiderplantsoen met name steun te krijgen van de Partij van het Noorden en de Partij voor de Dieren, maar noemt ook D66, GroenLinks-PvdA en de SP als partijen die hun standpunten steunen.

“Recht op oud bos”

Voor de actievoerders gaat het om meer dan alleen een middagje tuinieren. “We hebben dit bos van onze voorouders gekregen en wij moeten het doorgeven. De toekomstige generaties hebben recht op vlinders, vogels en een gezond oud bos. Daarvoor moet je soms korte-termijn belangen opzij willen schuiven.”