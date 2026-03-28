Groen Geel wint topper, derde verlies op rij voor Gorecht

Be Quick zaterdag versloeg Helpman in the battle of the Esserberg.(foto Martijn Minnema)

In de tweede klasse J leed Gorecht zijn derde nederlaag op rij. GVAV Rapiditas haalde uit bij Roden. Groen Geel nam in 3R met de zege in de topper tegen Wildervank nog verder afstand. De Esserberg derby werd gewonnen door Be Quick 1887 zaterdag. Van de topteams in 4E won alleen HFC’15.

Gorecht verloor in 2J thuis met 0-4 van Noordschschut, dat was de derde nederlaag op rij waardoor Gorecht achter raakt in de strijd in de subtop. Gorecht staat vierde. Koploper Achilles 1894 is uit zicht, de achterstand op plek twee is vijf verliespunten.

Onderin deed hekkensluiter GVAV Rapiditas goede zaken door met 4-1 bij Roden te winnen. Nacompetitie is het hoogst haalbare, de achterstand is twee verliespunten. Een zeer belangrijke zege dus op de nummer 10. Bij rust stond GVAV al met 3-0 voor.

Koploper Groen Geel is met een 1-0 zege bij nummer twee Wildervank weer een flinke stap dichterbij de titel in 3R gekomen. Rob van der Leij scoorde in de slotfase de enige treffer. Groen Geel heeft met nog zeven duels te gaan 14 punten voorsprong, Wildervank heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

The Knickerbockers won met 1-0 van Lopppersum en staat vijfde.Be Quick 1887 zaterdag pakte drie kostbare punten door de Esserberg derby bij Helpman met 0-1 te winnen. De enige goal viel na 26 minuten uit een hoekschop van Wout Lübeck die in èèn keer binnen viel. Be Quick 1887 staat negende, twee punten boven de nacompetitie streep. Helpman is zevende. Hekkensluiter VVG verloor met 3-0 van Veendam 1894.

Super saturday in 4E, koploper SIOS verloor bij nummer twee Poolster, de nummers drie en vier zijn Lycurgus en HFC’15, die speelden op West End tegen elkaar. HFC won met 0-2 en staat nu op plek drie op vijf punten van SIOS. Lewenborg greep naast plek drie door een 1-0 nederlaag bij het tegen degradatie spelende Mamio. In diezelfde onderste regionen deed Oosterparkers goede zaken met een 4-2 winst op De Heracliden.

In 5F staan Haren (38 uit 17) en Amicitia (37 uit 15) op plek 1 en 2. Beide clubs wonnen vanmiddag dik. Haren met 7-0 bij VVK, Amicitia versloeg DIO Groningen met 5-0. Op de voorlaatste speeldag is het Haren-Amicitia VMC.