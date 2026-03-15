Gratis verkiezingstaxi voor kiezers die slecht ter been zijn

Om het mensen komende woensdag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zo makkelijk mogelijk te maken om een stem uit te brengen rijdt er een speciale verkiezingstaxi voor hen die slecht ter been zijn. Inwoners die van de taxi gebruik willen maken, kunnen deze tot uiterlijk woensdag 18 maart 12.00 uur aanvragen.

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om snel en makkelijk op een stembureau te komen. “Ben jij slecht ter been, maar wil je graag zelf stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing?”, schrijft de gemeente Groningen. “Dat kan. Maak gebruik van de gratis verkiezingstaxi. De taxi haalt je thuis op en brengt je na het stemmen weer terug. Zo kun je toch zelfstandig je stem uitbrengen.”

Mensen die gebruik willen maken van de taxi kunnen tot woensdag 18 maart 12.00 uur een afspraak maken. Dit kan op twee manieren: door te bellen naar 088 339 4850 of door een mail te sturen naar dit adres. De gemeente: “Vertel bij het maken van de afspraak dat het gaat om de ‘verkiezingstaxi’. Ook is het belangrijk om het ‘ophaaladres’ aan te geven en het adres van het stemlokaal. Dit laatste adres vind je bijvoorbeeld op de stempas die je onlangs thuis hebt ontvangen.”