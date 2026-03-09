Gratis elektrische driewielfiets uitproberen kan nu ook in Groningen

Foto via Groningen Bereikbaar

Vanaf deze week kunnen Stadjers ook in hun eigen woonplaats een elektrische driewielfiets gratis een week lang uitproberen. De actie van de Provincie Groningen en Groningen Bereikbaar moet fietsen toegankelijk maken voor mensen die moeite hebben met een gewone tweewieler.

De actie loopt al sinds de zomer in Bedum. Sinds vorige week staat er ook een driewielfiets klaar bij Broekhuis aan het Sontplein. Wie de fiets na een week uitproberen goed bevallen is, kan er vervolgens één aanschaffen. Soms wordt zo’n aangepaste fiets (gedeeltelijk) vergoed via de gemeente, bijvoorbeeld via de WMO of het PGB. Ook het UWV kan mogelijk bijdragen als de fiets wordt gebruikt om naar werk of school te gaan.

In onderstaande video vertellen Thomas Zaw (Provincie Groningen) en Jan Robert Rozema (Broekhuis Fietsen) waarom deze probeeractie zo belangrijk is en hoe deze fiets het fietsen voor nóg meer mensen toegankelijk maakt. Meer informatie en reserveren kan via groningenbereikbaar.nl/driewielfiets.