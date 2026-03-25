GOTU-Academie helpt nieuwkomers met hun toekomst

De gemeente biedt aan jongeren die naar Nederland gevlucht zijn en in een asielzoekerscentrum terecht kwamen, een programma met taal, sport, creativiteit en begeleiding.

Deze jongeren wachten vaak maanden op school, op duidelijkheid en op een volgende stap, terwijl ze graag willen leren en vooruit willen. De gemeente wil met de GOTU-Academie een oplossing bieden. GOTU is de afkorting van Geen Onderwijs Toch Uitdaging. Door de academie hoeven jonge nieuwkomers niet stil te zitten, maar kunnen ze zich juist ontwikkelen, al zijn ze pas net in ons land aangekomen.

De academie wordt geleid door Karam Shebat, die zelf ooit als vluchteling naar Nederland kwam. Hij weet hoe het voelt om niets te kunnen doen terwijl je wel vooruit wilt. “Ik liep elke dag naar de stad omdat ik geen fiets had en niets te doen,” vertelt hij. “Toen dacht ik: als ik ooit de kans krijg, wil ik anderen helpen.”

Die kans kreeg hij. Karam studeerde, werd Salsa-kampioen van Nederland, cultuurcoach en bouwde stap voor stap zijn eigen programma op. Wat begon als een kleine pilot voor jonge vluchtelingen, groeide uit tot een academie met tientallen deelnemers. Veel jongeren staan nu op de wachtlijst om mee te mogen doen aan de GOTU-academie.

Bij de GOTU-Academie krijgen jongeren meerdere dagdelen per week les van NT2-docenten en volgen ze activiteiten zoals sport, theater, computerlessen en maatschappelijke workshops. Zo leren ze de taal, maar ook hoe het leven in Nederland werkt. Volgens de gemeente zijn de resultaten opvallend goed, doordat ze intensief les krijgen én dagelijks actief zijn.