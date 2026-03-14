Gorecht verliest topper; Groen Geel doet goede zaken

Gorecht-Achilles 1894 (foto Martijn Minnema)

In de tweede klasse J verloor Gorecht de topper tegen Achilles 1894. Een klasse lager won Groen Geel en zag het de titelconcurrent verliezen. The Knickerbockers won de subtopper tegen Veendam 1894.

Gorecht stond met twee wedstrijden minder gespeeld vier verliespunten achter koploper Achilles 1894. De ongeslagen koploper kwam vanmiddag naar Haren en bleek een paar maten te groot. Al in de tweede minuut ontsnapte Gorecht aan een achterstand toen een hoekschop ternauwernood uit het doel gehouden werd. Ook daarna was Achilles de betere. De Assenaren kregen kansen, Gorecht mogelijkheden.

Dat het na 33 minuten 0-1 werd lag dan ook al in de lijn der verwachting, al was het wel in een fase waarin Gorecht wat beter in de wedstrijd kwam. Op aangeven van Richard Mulder schoot Marcello Beuker raak. Gorecht mocht van geluk spreken dat Achilles voor rust niet ook al op 0-2 kwam.

Het bleek uitstel van executie, tien minuten na rust kopte topscorer Stan Haanstra de 0-2 binnen, dat was al de derde 100% kans in de openingsfase van de tweede helft. Een kwartier voor tijd kopte Jarno Hamming de 0-3 binnen en was het beslist. Daarna kreeg Gorecht nog wel enkele kansen, maar ook de eretreffer was Gorecht niet gegund. Het was de eerste thuisnederlaag voor Gorecht wat zich zal moeten richten op het behalen van de nacompetitie.

GVAV Rapiditas blijft hekkensluiter, het verloor uit bij Drenthina met 5-3. Jasper Mieras (2-1), Anthony Pomstra (4-2) en Dion Azemi (4-3) scoorden voor de Groningers.

3R

De voorsprong van koploper Groen Geel op nummer twee Wildervank was twee verliespunten, maar het verschil is na vanmiddag vijf punten. Groen Geel won dankzij een treffer na een minuut of twintig van Bart Kranenborg met 0-1 bij nummer tien Omlandia. Wildervank verloor thuis met 1-3 van NEC Delfzijl. Over twee weken staat Wildervank-Groen Geel op het programma.

The Knickerbockers staan vijfde na een 2-1 zege op nummer drie Veendam 1894. Werner Roorda schoot TKB in de slotfase naar de zege.

Helpman won met 3-2 van Loppersum en staat zesde. In de onderste regionen verloren Be Quick 1887 (3-1 van concurrent Corenos) en VV Groningen (2-1 bij Hoogezand).

4E

Van de clubs uit de gemeente die meedoen om de titel won alleen HFC’15, uit bij Oosterparkers met 0-1. De achterstand op koloper SIOS wat met 1-3 bij Mamio won, is vier punten.

Lewenborg en Lycurgus staan na bun nederlaag zeven punten achter op SIOS. Lewenborg verloor met 3-2 bij Middelstum, Lycurgus verloor met 3-1 bij nummer twee Poolster.