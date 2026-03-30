GGD vraagt opnieuw week lang aandacht voor gevaar van teken

Tijdens de ‘Week van de Teek’ van 30 maart tot en met 3 april vraagt GGD Groningen aandacht voor het aanhoudende risico van tekenbeten in de regio. Vooral net te zuiden van onze gemeente komen nog steeds veel teken voor. Een paar jaar terug was Groningen nog de gemeente met de meeste tekenbeten van het noorden.

Ongeveer één op de vijf teken draagt de Borrelia-bacterie, die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Daarnaast draagt ongeveer één op de drie teken andere ziekteverwekkers. Jaarlijks krijgen ongeveer 27.000 mensen in Nederland de ziekte van Lyme.De ziekte van Lyme is te behandelen met antibiotica. Wel kan er al schade ontstaan als de ziekte pas in een later stadium wordt ontdekt. Daarom is het belangrijk om bij klachten contact op te nemen met de huisarts.

Teken zijn kleine, platte diertjes die lijken op spinnetjes. Ze leven in hoog gras en tussen bladeren bij bomen en struiken. Ze vallen niet uit bomen, maar komen op de huid terecht via lage planten. De GGD benadrukt dat het belangrijk is om een teek zo snel mogelijk te verwijderen. Hoe langer een teek in de huid zit, hoe groter de kans op besmetting.

Tijdens de actieweek deelt GGD Groningen gratis tekenverwijderaars uit. Deze zijn van 30 maart tot en met 3 april op te halen bij de balie aan het Hanzeplein 120, tussen 9.00 en 17.00 uur.