Gevelplaat dondert van Julianabrug in Noord-Willemskanaal

Drie roeiers van De Hunze en hun coach zijn woensdagavond flink geschrokken door een vallende gevelplaat van de Julianabrug. De plaat viel in het water kort voordat zij de brug passeerden.

Het DvhN meldt dat de coach die de dubbeltwee en de skiff van De Hunze begeleidde gewaarschuwd werd door een fietser die juist onder de Julianabrug doorreed. Die zag dat het donderend geraas dat hij hoorde was veroorzaakt doordat de losgeraakte gevelplaat in het water was gevallen.

De fietser en de coach schakelden de politie in en waarschuwden de roeiers van collega-vereniging Gyas; hun clubhuis bevindt zich vlakbij de brug. De gevelplaten van de brug zijn groot en zwaar en kunnen het leven kosten van iemand die zich eronder bevindt. Rijkswaterstaat komt volgens het Dagblad later met een verklaring.