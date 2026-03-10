Gemeenteraadsverkiezingen voor de deur: alles wat je moet weten over de partijen en lijsttrekkers

Foto: Joris van Tweel

Nog ruim een week en dan gaan de stembureaus open voor de gemeenteraadsverkiezingen. In onze gemeente nemen vijftien partijen deel. Maar wat willen zij precies bereiken? OOG heeft een speciale pagina gemaakt die overzicht moet bieden.

De afgelopen periode zijn de verkiezingsprogramma’s van alle partijen doorgespit. Op een speciale themapagina vind je een overzicht per partij met hun standpunten over de belangrijkste lokale thema’s zoals wonen, armoede en veiligheid. Daarnaast kun je op de partijpagina’s kennismaken met de lijsttrekkers. In korte video’s stellen zij zichzelf voor en lichten ze de speerpunten van hun partij toe.

Laatste debatten

De komende dagen vinden er nog verschillende debatten plaats. Zo organiseert het radioprogramma Haren Doet komende zaterdag een debat vanuit de bibliotheek in Haren. Hierbij wordt specifiek ingegaan op onderwerpen die voor het dorp van groot belang zijn.

Op maandag 16 maart is via OOG het grote slotdebat in Forum Groningen live te volgen. Dit is de laatste kans voor de lijsttrekkers om de zwevende kiezer te overtuigen. Volgende week woensdag kan er vervolgens op zo’n 130 verschillende locaties in de gemeente een stem worden uitgebracht.