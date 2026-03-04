Gemeente wijst ‘consultancynorm’ van 10 procent af: “Niet realistisch”

Foto: Pixabay.com / Creative Commons Zero (CC0) license

De gemeente Groningen gaat geen maximum van tien procent instellen voor externe inhuur, zoals de Rijksoverheid dat doet. Hoewel de fractie van Student & Stad hiervoor pleit om kosten te besparen en lokaal talent een kans te bieden, noemt het college zo’n harde norm ‘niet realistisch’. Wel scoort Groningen met 13,75 procent inhuur aanzienlijk beter dan het landelijk gemiddelde van andere grote gemeenten.

De discussie over externe inhuur ontstond vorige maand toen raadslid Olivier van Schagen van Student & Stad vragen over het onderwerp stelde. Hij hekelde de miljoenen die naar “dure consultants uit de Randstad” vloeien en stelde voor om vaker lokale studenten-consultancybureaus in te zetten.

Boven de norm, onder het gemiddelde

Uit de beantwoording van het college blijkt dat Groningen in 2025 voor 13,75 procent van de loonsom aan externe krachten inhuurde. Daarmee zit de stad boven de ‘Roemernorm’ van 10 procent die het Rijk hanteert, maar presteert ze opvallend goed vergeleken met andere steden. Gemiddeld huren 100.000+ gemeenten namelijk voor 17,6 procent in. In andere Groningse gemeenten ligt dat percentage zelfs op 23 procent.

Toch wil het college geen harde grens van 10 procent vastleggen. Volgens de gemeente komt er steeds meer geld vanuit het Rijk en de Europese Unie voor tijdelijke, specialistische projecten. “Hierdoor is het vaak niet mogelijk om medewerkers een vast dienstverband aan te bieden en vormt externe inhuur de meest gerede oplossing”, schrijft het college.

Kansen voor studenten-bureaus?

Student & Stad ziet een grote rol weggelegd voor lokale bureaus zoals De Kleine Consultant of de Young Advisory Group. Het college erkent de waarde van jong talent, maar plaatst een juridische kanttekening. Voor grote, langdurige opdrachten is de gemeente namelijk verplicht om Europees aan te besteden. Het expliciet de voorkeur geven aan lokale studenten-bureaus is dan simpelweg wettelijk niet toegestaan.

Bij kleinere opdrachten ziet de gemeente wel ruimte. Via de eigen leveranciersdatabank wordt geprobeerd regionale bedrijven vaker een kans te bieden. “Bij iedere opdracht wordt gekeken wat passend is bij de inhoud. Dit kunnen ook lokale studenten-consultancybureaus zijn”, schrijft het college.

Verjonging

Hoewel een harde inhuurnorm er dus niet komt, blijft de inzet op verjonging wel een punt van aandacht. De gemeente wijst erop dat zij al nauw samenwerkt met brokers die gespecialiseerd zijn in starters en trainees.