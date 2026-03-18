Gemeente vergoedt legeskosten naamwijziging nazaten tot slaaf gemaakten

De gemeente Groningen vergoedt eenmalig de legeskosten van naamswijziging bij nazaten van tot slaaf gemaakten en hun kinderen.

Het gaat om kosten voor het vervangen van officiële identiteitsdocumenten die moeten worden aangepast als gevolg van de naamswijziging. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 juli 2024.

Op die datum is de landelijke regeling van kracht geworden die nazaten van tot slaaf gemaakten de mogelijkheid biedt om hun achternaam kosteloos te wijzigen. Die mogelijkheid blijft bestaan zolang het Rijk hiervoor middelen beschikbaar stelt. Zonder die landelijke regeling bedragen de kosten voor naamswijziging zo’n 835 euro per persoon.

De wijziging brengt echter aanvullende kosten mee op gemeentelijk niveau. Het betreft onder meer de aanpassing van onder meer het paspoort, de identiteitskaart en het rijbewijs. Die legeskosten gaat de gemeente dus vergoeden. De gemeente gaat hierbij uit van minder dan tien wijzigingen per jaar.