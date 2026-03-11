Gemeente: ’technische problemen in studentenflats zijn afzonderlijke incidenten’

Foto: Joris van Tweel

De problemen rond studentenflats in de stad zijn niet structureel, maar ontstonden doordat achteraf technische problemen optraden. Dat antwoordt de gemeente op vragen van Student en Stad en GroenLinks.

De fracties maakten zich zorgen over de situatie bij Libertas, waar studenten meer dan een maand afhankelijk waren van elektrische kacheltjes omdat de centrale verwarming het niet deed. De gemeente erkent dat de studenten hierdoor ongemak ondervonden. Nijestee zegt het probleem grondig te hebben onderzocht en te hebben verholpen. De gebreken aan de warmtepomp en de installatie zouden elders niet eerder zijn opgetreden.

De problemen bij de Van Heemskerckflat en XIOR lijken volgens de twee fracties gerelateerd te zijn aan de warmtepompen en stroomvoorziening. Zij willen dat het college de technische betrouwbaarheid daarvan evalueert met de verhuurders.

Volgens de gemeente gaat het om drie afzonderlijke incidenten bij verschillende complexen en eigenaren. Het college zegt in algemene zin in gesprek te zijn over de kwaliteit van studentenhuisvesting, hoewel de verantwoordelijkheid primair bij de eigenaar/verhuurder ligt. Het college zegt te controleren of nieuwe complexen voldoen aan de omgevingsvergunning en de geldende kwaliteitseisen. Daarna ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar.