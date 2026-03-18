Gemeente moet provincie dwangsom van een ton betalen

Foto: Raad van State, Den Haag

De gemeente Groningen moet aan de provincie Groningen een dwangsom van 100.000 euro betalen. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Volgens de Raad heeft de gemeente niet voldoende om de vliegroute van vleermuizen rond station Europapark te herstellen. Toen het station werd gebouwd, was een natuurontheffing afgegeven. Daarin stond dat de gemeente ervoor zou zorgen dat er rond het station ook voldoende ruimte zou zijn voor de natuur.

De gemeente begon in 2020 met werkzaamheden voor een rolstoelhellingbaan en wandelpad in het gebied tussen het Balkgat, Helperzoom en stationstunnel. Ook zou er een aaneengesloten rij boomkronen komen, om de vleermuizen een veilige vliegroute te bieden. De bomen die er nu staan voldoen daar niet aan. Verder is er geen speciale vleermuisvriendelijke verlichting aangebracht.

De Vleermuiswerkgroep Groningen vroeg in 2020 aan de provincie om de natuurontheffing te handhaven. Toen dat niet gebeurde, de werkgroep naar de rechter. De Raad van State heeft nu bepaald dat de Vleermuiswerkgroep in het gelijk gesteld moet worden. Ze heeft daarom de gemeente veroordeeld tot het betalen van de dwangsom. Bovendien krijgt de vleermuiswerkgroep een schadevergoeding van ruim 1900 euro. Dit omdat de zaak al zes jaar voortsleept.