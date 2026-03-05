‘Gemeente moet meer doen aan relatieondersteuning’

Foto: Burst via Pexels

De gemeente moet meer doen aan aan relatieondersteuning en scheidingsproblematiek. Dat vindt de raadsfractie van de ChristenUnie.

Het is bekend dat er een relatie is tussen scheidingen en gebruik van jeugdzorg. Veel gemeenten zetten dan ook in op het begeleiden van scheidingen. Steeds meer gemeenten vergoeden ook relatiecursussen of relatietherapie, met name bij ouders van minderjarige kinderen. De ChristenUnie wil dat de gemeente Groningen meer ondersteuning gaat bieden, bijvoorbeeld via de cursus ‘Houd me vast’.

De ChristenUnie denkt dat het versterken van gezinnen ook kan leiden tot een besparing van jeugdhulp. Ze vraagt daarom aan de gemeente of die bereid is om meer te doen dan het begeleiden van scheidingen.