Gemeente: jeugdhulp gaat meer aansluiten op de praktijk

Beeld: Dennis Venema / Gemeente Midden-Groningen

De gemeente wil de jeugdhulp eenvoudiger, toegankelijker en laagdrempeliger maken voor jeugdigen en ouders. Daarom worden drie proefprojecten gestart.

Een en ander vindt plaats in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen en een aantal jeugdhulpaanbieders. In de pilots wordt onderzocht welke aanvullende jeugdhulp aansluit bij kinderen en ouders. De ervaringen en inzichten die dit oplevert worden gebruikt voor verbetering van de jeugdhulp.

Aanvullende jeugdhulp is de hulp die volgt wanneer basishulp niet voldoende is. Het gaat om ondersteuning bij opvoed- en ontwikkelingsvragen waarvoor meer specialistische hulp nodig is. Voorbeelden zijn: zware mentale problemen, gedragsproblemen en vechtscheidingen. Samenwerking tussen aanbieders van hulp is essentieel. Daarmee wordt voorkomen dat jongeren en ouders minder vaak hun verhaal opnieuw hoeven doen.

De jongeren krijgen in hun vertrouwde schoolomgeving ondersteuning van een behandelaar. Zo hoeven ze niet te wachten op een doorverwijzing en blijft hun dagelijks leven zo normaal mogelijk. Ook worden gedragsdeskundigen in hun eigen woonwijk ingezet voor kortdurende hulp. De jongeren worden actief betrokken bij de proefprojecten. Zij geven feedback of de aanpak aansluit.